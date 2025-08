Il Parmigiano nella cacio e pepe della BBC é sempre meglio del citrato di sodio che si usa in molti ristoranti

Gli “Italians mad at food”, gli “italiani arrabbiati per il cibo” non perdono occasione per confermare questa loro fama sul web, e stavolta ci si mette di mezzo pure un’istituzione di settore.

Parliamo della Fipet, Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici, associazione aderente alla Confesercenti di Roma, che si erge a baluardo della nostra intoccabile tradizione contro la perfida Albione, prendendosela nientemeno che con la BBC, colpevole di aver pubblicato nella sezione culinaria del loro sito, ironicamente chiamata “Good Food”, una ricetta della cacio e pepe, tanto inaccettabile da suscitare la preoccupazione di un’intera rappresentanza di categoria.

“Apprendiamo con grande stupore che sul sito della BBC è stata pubblicata in bellavista la ricetta della ‘cacio e pepe’, iconico piatto della tradizione romana e laziale e da anni tra i fiori all’occhiello della nostra cucina italiana, tanto da essere replicato anche fuori dai confini nazionali”. Ma quale scempio possono aver commesso per aver provocato cotanta reazione?

I ristoratori romani vs. la cacio e pepe della BBC

La ricetta proposta dagli autori gastronomici inglesi prevede Parmigiano e burro: “preparate una semplice cacio e pepe per un pranzo veloce. Con quattro semplici ingredienti (spaghetti, pepe, parmigiano e burro) è un classico che non può mancare nella dispensa”, scrivono sul portale. Un affronto, che ha costretto il presidente della Fiepet Confesercenti capitolina Claudio Pica a vergare una dura lettera di reprimenda.

“Rimaniamo basiti leggendo sul sito della BBC la ricetta (…) Spiace smentire lo storico e autorevole media britannico, ma la ricetta originale e originaria della cacio e pepe esclude la presenza di parmigiano e burro. Gli ingredienti non sono quattro ma tre: pasta, pepe e pecorino. Poi ci sono le interpretazioni personali degli chef che spesso si dilettano in evoluzioni della ricetta stessa, ma questa prospettiva è da addetti ai lavori e non entriamo nel merito”.

Ma una strigliata non è sufficiente, Londra deve arrendersi, ritirarsi e fare ammenda: “la cucina romana rientra tra le eccellenze agroalimentari italiane, i cui piatti esaltano e valorizzano il menù regionale del territorio, tanto da essere imitati anche all’estero. Per salvaguardare un piatto popolare e iconico come la cacio e pepe, che con grande piacere vogliamo condividere per la sua bontà e storicità con il mondo, abbiamo chiesto al sito della BBC di fare una rettifica della ricetta“.

Ci complimentiamo con Fipet, associazione che, pur essendo operativa in una città come Roma con così tante attività ristorative a cui erogare i suoi servizi e la sua assistenza, riesce ad essere tanto capillare e sollecita nel difendere l’onorabilità della cucina romana contro la tracotanza della BBC.

Chissà cosa ne penserà dei cuochi romani che, per giusto approfondimento tecnico o per necessità dettate da grandi numeri, decidono di abbandonare la retorica della tradizione e della “cucina de nonna” tirando preventivamente la salsa della cacio e pepe stabilizzandola con un gel (aggiungendo alla ricetta amidi diversi da quelli della pasta, orrore!) o con il citrato di sodio, e ci chiediamo l’opinione di Fipet sulla cacio e pepe di Salvatore Tassa, coltissimo ed intransigente chef de Le Colline Ciociare di Acuto, che nella sua ricerca ha riscoperto la versione senza mantecatura, servita direttamente in una tovaglia.

Nel frattempo la BBC non è ancora tornata sui suoi passi: anzi, sul loro portale gastronomico compaiono anche degli gnocchi cacio e pepe, rigorosamente con burro e Parmigiano, e una interessante versione con le taccole, per chi non vuole rinunciare alla verdura.