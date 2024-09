Chi ha vinto Pizza Bit Competition 2024?

Anche la terza edizione di Pizza Bit Competition è arrivata al capolinea: nove pizzaioli professionisti, pronti a sfidarsi a colpi di tonda. Cosa c’è in palio, chiedete voi? È presto detto: il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025, che permette di di diventare il volto ufficiale del Molino Dallagiovanna per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Un breve riassunto, per chi si era seduto in fondo: PBC è una competizione pensata per i pizzaioli professionisti di tutto lo Stivale, che prende il via con la lunga fase dedicata alle gare regionali, prosegue attraversando l’arco estivo riempiendolo delle tre semifinali “in spiaggia” e infine approda a Gragnano Trebbiense, presso la sede del Molino, per la Finalissima. Ma bando alle ciance.

Chi è Riccardo Tamburrano

Nato in Puglia ma residente a Pordenone fin da quando era un bambino, il nostro vincitore lavora presso l’Hotel Ristorante Pizzeria “Da Luciano” di Zoppola, in provincia di PN: si tratta di Riccardo Tamburrano, classe 1994, vincitore della finale di Pizza Bit Competition e ora forte del titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”.

Il programma della Finalissima era semplice: nove finalisti in tutto, tre per ogni “fetta” dello Stivale (Nord, Centro e Sud, per l’appunto), chiamati a sfidarsi per preparare la più tradizionale delle pizze, ossia la Margerita. I loro sforzi sono stati valutati da una giuria tecnica coordinata da Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi, e in cui non siamo mancati noialtri di Dissapore e i colleghi di Garage Pizza.

Sponsor tecnico di Pizza Bit Competition è stato Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati. La finalissima è stata accompagnata dalla musica di RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento.