Il pollo fritto di Popeyes si prepara a sbarcare in Italia

Buone notizie per gli amanti del pollo fritto: in Italia avrete un'altra catena di ristoranti in cui mangiarlo. Si prepara infatti ad arrivare qui da noi anche Popeyes

Non vi bastava il pollo fritto di KFC? Ebbene, adesso il colosso dei fast food avrà a che fare con un altro rivale. Infatti anche il pollo fritto della catena di ristoranti Popeyes si prepara a invadere l’Italia. Con la prima inaugurazione prevista già per quest’anno, anche se non si sa dove e quando.

Dove aprirà Popeyes in Italia?

E chi lo sa? Questo dato non è ancora trapelato. Tutto quello che sappiamo è che la catena di fast food dedicata al pollo fritto dovrebbe inaugurare il suo primo ristorante italiano quest’anno.

Le filiali italiane andranno così a unirsi agli oltre 4.300 ristoranti che Popeyes ha in America e in tutto il mondo. L’azienda ha già annunciato che prevede una notevole espansione in Italia nel corso dei prossimi anni, seguendo le orme di quanto avvenuto in Spagna (qui pare che il suo pollo fritto sia stato particolarmente gradito, tanto da aver già aperto 120 ristoranti).

Popeyes fa parte di Restaurant Brands International, meglio noto con l’acronimo di RBI. Per quanto riguarda la presenza sul territorio nazionale di Popeyes, ecco che verrà supportata dal franchise Restaurant Brands Iberia (1.200 ristoranti, di cui 900 di proprietà e il resto in franchise).

Fra l’altro Restaurant Brands Iberia è anche l’azienda che ha i diritti di franchise per Burger King in Spagna e Portogallo e di Tim Hortons in Canada.

Popeyes è un marchio originario di New Orleans, in Lousiana. Questo vuol dire che nel suo menu spiccano i sapori tipici di quello stato. Numerose le spezie usate per marinare il pollo, mentre quest’ultimo, grazie alla pastellatura fatta a mano, rimane croccante fuori e morbdo dentro. Questo a detta di Popeyes, eh.

Gregorio Jimenez, presidente di Restaurant Brands Iberia, ha rivelato che sono molti soddisfatti di portare il brand Popeyes in Italia, visto che questo marchio ha già riscosso un ottimo successo in Europa. La loro azienda sa bene ormai come gestire i master franchising e questa è per loro una grande opportunità che permetterà di creare anche nuovi posti di lavoro, oltre che diversificare il mercato QSR in Italia.

Dal canto suo David Shear, presidente di Restaurant Brands International, ha aggiunto che Popeyes è una delle insegne di ristoranti che sta crescendo più velocemente negli Stati Uniti. L’arrivo del brand in Italia è un momento importante in quanto permette di far conoscere il loro menu fatto di spezie e sapori a sempre più consumatori in tutto il mondo.