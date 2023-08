KFC si lancia nel mondo degli spiriti con l’11 Herbed and Spiced Rum

KFC ha deciso di cimentarsi per la prima volta in assoluto nel mondo degli spiriti, lanciando il suo 11 Herbed and Spiced Rum

di Manuela Chimera 17 Agosto 2023

Va bene diversificare le proprie attività in questo periodo di crisi economica, va bene che tutte le star e cantanti famosi si stanno dedicando a questo o quel marchio di vino, ma che KFC decidesse di cimentarsi nel mondo degli spiriti magari non ce lo aspettavano. O meglio: quando pensi al pollo fritto di KFC, di sicuro l’abbinamento che ti viene in mente non è quello col rum. Però è proprio al rum che KFC ha deciso di dedicarsi, con il lancio del suo primo alcolico nel settore degli spiriti, l’11 Herbed and Spiced Rum.

Tuttavia forse un sospetto potevamo avercelo. L’anno scorso, infatti, KFC aveva aperto un pub a Londra per celebrare la Coppa del Mondo. Potreste però aver mancato questo pop-up pub visto che è rimasto aperto in Fulham Palace Road ad Hammesmith solamente per una settimana, dal 25 novembre al 1 dicembre.

KFC si dedica al rum

Per realizzare il suo rum, KFC ha collaborato con il marchio britannico con sede in Cornovaglia Dead Man’s Fingers. Dal frutto di questa collaborazione è nato il rum 11 Herbed and Spiced, in edizione limitata per il momento.

È la prima volta in assoluto che il colosso dei fast food, incentrato su ogni possibile e immaginabile declinazione del pollo fritto, si lancia nel settore degli alcolici. La ricetta di tale rum rimane, come da copione, un segreto segretissimo. Si sa già, però, che mescola le note dei sapori della Cornovaglia tipici del marchio di rum Dead Man’s Fingers con la miscela segreta di erbe e spezie ideata da KFC.

KFC, però, ha voluto ingolosire i suoi fan e ha svelato che in questa misteriosa miscela di erbe e spezie figurano pepe nero, pepe bianco e il mix usato nella sua panatura dorata utilizzata per il pollo. Questa miscela è stata poi unita alle note di rum speziato di Dead Man’s Fingers, il che vuol dire che il nuovo rum ha anche aromi di caramello cremoso, vaniglia, caramello alla melassa e noce moscata.

Per celebrare il lancio, ecco che l’1 e il 2 settembre i fan di KFC (e del rum a questo punto) potranno provare questo rum in edizione limitata recandosi presso il pop-up Chicken and Rum Shack a Margate, appositamente allestito per l’occasione. Qui verrà offerto anche pollo gratis a chiunque parteciperà. Nel pop-up, con vista sul mare, sarà possibile assaggiare cocktail direttamente approvati da Dead Man’s Fingers, fra cui lo Zinger Punch, il The Colonel’s Colada e il Fingers Lickin’ Good, tutti realizzati ovviamente con il rum Dead Man’s Fingers.