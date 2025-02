Il prezzo del cacao ricomincia a scendere: ecco cosa sta succedendo

Il prezzo del cacao in borsa cala, ma potrebbe non essere una buona notizia.

L’ottovolante dei prezzi del cacao sta creando un grande incertezza nel settore, da cui nemmeno i marchi più grandi e strutturati sembrano essere al sicuro. Dopo almeno tre mesi in cui il prezzo in borsa della preziosa materia prima ha superato i 9 mila dollari a tonnellata, negli ultimi giorni è crollato sotto i 6 mila, una diretta conseguenza degli allarmi lanciati dai colossi del cioccolato americani Hershey e Mondelez, che hanno segnalato un calo della domanda, dovuto proprio ai rincari.

Una situazione complessa

La situazione climatica in Costa d’Avorio e Ghana, da dove proviene il 60% della produzione mondiale di cacao, l’aumento dei costi di produzione e una riduzione dei consumi dovuta all’aumento dei prezzi al cliente finale e alla diminuzione del potere d’acquisto hanno creato una tempesta perfetta che ha portato -ad esempio- un gigante come Mondelez, proprietaria di marchi come Cadbury, Milka e Toblerone, a prevedere un calo del 10% degli utili nel 2025.

Hershey da parte sua, ha annunciato di aver dovuto apportare modifiche alle sue ricette storiche per sostituire il cacao, e anche il suo Cfo Luca Zarmella ha confermato la tendenza negativa dei consumi, soprattutto nel nord America.

Oltre a questo, le buone notizie sull’agricoltura in Africa occidentale non hanno creato riscontri positivi nel mercato. Le recenti piogge hanno reso le autorità più ottimiste sui raccolti, sommando quindi un probabile aumento della disponibilità a un calo della domanda, causando il crollo in borsa.