Il primo fast food Lego è il Krusty Burger dei Simpson, e chiunque può averlo

L’azienda di mattoncini più famosa al mondo si lancia nel mercato della ristorazione – sempre che per pranzo abbiate voglia di addentare un pezzetto di plastica. Il primo fast food di Lego, infatti, è proprio quello che pensate: un set composto da 1.635 pezzi da mettere insieme per dare forma al celebre Krusty Burger dei Simpsons. Niente panini da mordere o bevande gasate da bere, insomma; ma una volta completata la costruzione, di sicuro vi verrà un certo languorino.

Un fast food di mattoncini

Il primo fast food del gigante danese dei mattoncini è a portata di tutti – letteralmente. Con “soli” 199,99 €, potrete avere anche voi tra le mani un punto vendita pronto da costruire, con un po’ di pazienza e tanta voglia di giocare.

Il nuovo set Lego per veri appassionati dei Simpons sarà disponibile a partire dal 4 giugno 2025. Il locale è ricostruito nei minimi dettagli: dalla sala con le sedute e la zona bimbi, passando per la cucina con il banco per le ordinazioni, fino ad arrivare ai servizi igienici dotati di tutti i comfort.

In dotazione anche sette personaggini gialli a cui siamo tutti affezionati: Homer, Bart, Lisa, Krusty agricoltore, Telespalla Bob, Jeremy Freedman (“il ragazzo dalla voce stridula”) e il poliziotto Lou. Per di più, potrete arrivare da Krusty Burger direttamente in auto, grazie alla Clown Car e al drive-through da cui passare per un’ordinazione al volo.

L’azienda di giocattoli con sede a Billund ha fatto delle rappresentazioni di marchi famosi un punto di forza e il set Krusty Burger, parte della collezione Icons, porta sul tavolo da gioco una vera icona della cultura pop.

In passato la società danese si era già divertita a giocare alla ristorazione, mettendo in vendita persino il set tutto italiano de I Cesaroni.