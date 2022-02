Il Regno Unito potrebbe introdurre il vuoto a rendere anche sui cartoni

Per i cartoni delle bevande in TetraPak e simili, il ministro dell'Ambiente del Regno Unito ha parlato della possibilità di introdurre il vuoto a rendere.

di Dissapore 7 Febbraio 2022

Riusare è meglio che riciclare, ed è uno dei pilastri della sostenibilità. Perché allora non ritornare al vecchio caro vuoto a rendere? Per il vetro è stato reintrodotto, anche se stentiamo a vederne l’applicazione. Ma presto il metodo potrebbe essere esteso anche ai cartoni, cioè ai contenitori di carta riciclabile delle bevande: almeno nel Regno Unito. Ne ha fatto cenno il ministro dell’ambiente Jo Churchill rispondendo a un’interrogazione parlamentare: “Annunceremo a breve maggiori informazioni sullo schema di restituzione del deposito. Non credo che dovremmo escludere nulla, ma non sto nemmeno facendo promesse”.

Alex Henriksen, amministratore delegato Nord Europa di Tetra Pak ha dichiarato: “Abbiamo costantemente chiesto l’inclusione dei cartoni per bevande nel sistema di vuoto a rendere del Regno Unito sin dal suo lancio. Il modello limitato proposto dal governo rischia di confondere i consumatori che sono abituati a riciclare una gamma più ampia di materiali attraverso altre vie, e quindi rischia di minare le ambizioni del Regno Unito di creare un’economia veramente circolare e affrontare il cambiamento climatico”.