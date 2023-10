Il ristorante Momofuku Ko di David Chang, due stelle Michelin, chiude dopo 15 anni

di Manuela Chimera 27 Ottobre 2023

Non si può più stare tranquilli neanche nei ristoranti due stelle Michelin: a quanto apre il ristorante bistellato Momofuku Ko di David Chang chiuderà i battenti a New York dopo ben 15 anni di attività. Il che va a sommarsi alla chiusura del Momofuku Ssam Bar avvenuta solamente il mese scorso. Due chiusure in pochissimo tempo per lo chef, in un periodo di ristrutturazione dell’attività.

Perché il Momofuku Ko di David Chang chiude?

Sembra che la chiusura del Momofuku faccia parte di un più ampio piano di ristrutturazione aziendale, iniziato sin dal 2019, cioè da quando Marguerite Zabar Mariscal è diventata il CEO dell’azienda.

Questo piano prevede dei cambiamenti nei concept dei ristoranti e dei prossimi locali, con un’annessa espansione dei suoi prodotti da dispensa in vendita in negozi come Whole Foods e Target.

Non potremo dunque mangiare mai più al Momofuku? Non è dato saperlo, anche se un portavoce ha confermato che l’azienda non venderà gli spazi del ristorante. Anzi: il portavoce ha parlato di una pausa per il Momofuku Ko, di sicuro una pausa per il concept attuale. Ma la speranza è di poter avere qualche novità già il prossimo anno in questi spazi. Riaprirà con una nuova formula? Cambierà del tutto volto? Non è dato saperlo, tocca aspettare.

Il ristorante ha poi rilasciato una dichiarazione stampa nella quale ha spiegato che il panorama della cucina e dei ristoranti è molto diverso rispetto a 20 anni fa, quando il Momofuku aveva iniziato il suo lavoro. Anche i valori dell’azienda stanno cambiando: per esempio, c’è stata una notevole crescita della domanda per quanto riguarda i prodotti da dispensa di Momofuku Goods.

Il comunicato stampa alletta poi i potenziali clienti lanciando enigmatici riferimenti a possibili, futuri ristoranti. Nel comunicato si legge che non vedono l’ora di mostrare i posti che hanno in fase di sviluppo. Stanno tornando indietro in molti modi, fino a dove tutto ebbe inizio con il Noodle Bar, “raddoppiando cuore, energia e sapori”.

Il Momofuku Ko originale era stato aperto sulla First Avenue nel 2008, con un menu da 85 dollari. Sin dal 2009 il ristorante era stato premiato con due stelle Michelin che ancora adesso deteneva, grazie al suo essere un ristorante “ancora ottimista o iconoclasta” che serviva “piatti audaci”, per dirla secondo le parole della Guida Michelin.

Nel 2014, poi, il ristorante si trasferì nella sede attuale in un vicolo dell’East Village, mantenendo intatte le sue stelle. Il ristorante era organizzato con un menu degustazione da consumarsi nella sala da pranzo, mentre nel bar era possibile scegliere fra un menu degustazione e una cena con menu alla carta.

Non è ben chiaro, dunque, se il Ko chiuderà per sempre o se riaprirà con una nuova formula. Tuttavia il marchio Momofuku rimane ben saldo, visto che ha più di 400 dipendenti che lavorano in altri ristoranti e divisioni, fra cui proprio Momofuku Goods che vende in più di 3mila negozi i suoi noodles, chili crunch, salse e anche cioccolatini.

Ricordiamo poi che Momofuku comprende anche la società Majordomo, quella che sta dietro a programmi come Ugly Delicious di Netflix, Secret Chef su Hulu e che controlla il podcast Dave Chang Show su Ringer.

Una volta che il Ko avrà chiuso i battenti, come ristoranti indipendenti di Momofuku rimarranno il Noodle Bar e il più informale Bang Bar, aperto nel 2018 presso il Time Warner Center. In realtà c’è anche poi un Momofuku a Las Vegas e un Majordomo a Los Angeles. E l’azienda sta anche dietro alla catena di polli Fuku (a proposito di polli: l’inaugurazione di una catena di ristoranti di pollo fritto di David Chang era stata un disastro).