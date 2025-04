Il ristorante stellato di Roma che offre mille euro al giorno per assaggiare i suoi piatti

Mille euro per un giorno di lavoro: a metterla così, converrete, pare il più tradizionale dei trabocchetti. Insomma: dov’è la fregatura? Qual è il lavoro in questione? Che se è pur vero che tutti i lavori hanno dignità, è altrettanto vero che alcuni sono più desiderabili di altri. Ecco: in questo caso dovreste assaggiare i piatti di un ristorante stellato.

Siamo al ristorante Pipero di Roma, e l’offerta di lavoro in questione è esattamente come ve l’abbiamo raccontata: “Tester di ristorante stellato”, come si legge su Infojobs.it. Ma largo alle norme operative, dunque: dove si manda il curriculum vitae?

L’offerta di lavoro, nei dettagli

La tabella delle competenze (o esperienze, che poco cambia) richieste si commenta da sola. Titolo di studio minimo: senza studi. Saper leggere e scrivere, immaginiamo, è un plus. Esperienza minima: non richiesta. Requisiti minimi: passione per la ristorazione e la cucina. E fin lì…

Buttiamoci sulla proverbiale ciccia, dunque. Si legge su Infojobs: “Avrai la possibilità di testare il menu degustazione da 10 portate del ristorante Pipero Roma, vincitore della stella Michelin 2024 e del premio “The best chef””. L’offerta comprende la cena, il trasporto e l’hotel, oltre alla intuibile possibilità di vivere una giornata nell’atmosfera di un locale stellato. Oh, e poi c’è il pagamento di mille euro netti per un giorno di lavoro, già.

Attenzione, però: non si tratta di un semplice allenamento per le fauci. Terminato il “turno” di lavoro, infatti, il candidato sarà tenuto a “condividere i tuoi feedback sull’esperienza e creare alcuni contenuti per l’attività”. Poi la proverbiale chiamata alle armi: “Se ti appassiona la cucina e la ristorazione è l’offerta giusta per te, candidati subito!”. Chissà quanto dureranno i colloqui.

Quella del Pipero non è l’unica offerta di lavoro a esserci passata sotto il naso, in questi giorni: in Irlanda, infatti, c’è un pub situato su di un isolotto sperduto che cerca un nuovo proprietario. In questo caso, però, la lista dei requisiti è ben più stringente: tocca far parte di una dinastia.