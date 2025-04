Il Toblerone fondente verrà ritirato dal mercato, è la fine di un’epoca

L’iconica barretta piramidale fondente va in pensione nel Regno Unito. Questione di “gusti che cambiano”, spiegano da Mondelēz, la multinazionale statunitense che ha sotto la sua ala anche il prodotto svizzero (o almeno, un tempo svizzero). La notizia dell‘interruzione delle vendite di Toblerone fondente oltremanica è arrivata proprio a cavallo del weekend di Pasqua, periodo in cui inevitabilmente si consuma più cioccolato. E infatti gran parte dei consumatori affezionati hanno fatto scorta della barretta, facendo esaurire il prodotto in diversi punti vendita della GDO. Mossa studiata?

Addio al Toblerone fondente in UK

Il tipico dolce souvenir da aeroporto sparisce dagli scaffali britannici, almeno nella sua versione fondente. La scelta, comunicata a ridosso di Pasqua, è motivata da un cambio di gusti, specialmente – ipotizziamo noi – tra i più giovani. Sono altri i sapori e le consistenze da cui la clientela è più attratta in questi anni: lo testimonia il caso del Dubai Chocolate, la barretta mediorientale dal ripieno cremoso e caratterizzato dal sapore del pistacchio.

Il Toblerone è invece simbolo di gusti oggi meno preponderanti; d’altronde la barretta fondente abitava gli scaffali del Regno Uniti da circa 60 anni. “Comprendiamo che questa scelta potrà essere deludente per alcuni consumatori”, fanno sapere da Mondelēz, “ma continueremo a investire nel Toblerone”.

Insomma, l’interruzione delle vendite inglesi della piramide fondente con mandorle e miele non è un addio, ma un arrivederci; l’azienda lascia intendere che è al lavoro forse su nuovi prodotti o nuove varianti.

Nel frattempo, alcuni internauti allarmati dalla notizia sono stati spinti dai social a far scorta della piramide dolce prima che sparisse dal mercato, facendo esaurire tutti i pezzi disponibili su diversi siti della GDO (come quello di Waitrose). L’annuncio, al momento, riguarda solo il mercato britannico e non intacca la famosa barretta in altre nazioni.