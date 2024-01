Il tonno da 800mila dollari che diventerà sushi in un ristorante stellato

A Tokyo un tonno rosso è stato venduto per circa 800mila dollari. Dove finirà? Ovviamente in un ristorante stellato in Giappone

Siete fra coloro che al supermercato guardano sconsolati le scatolette di ventresca di tonno, rammentando che il portafoglio piange lacrime amare e ripiegando sulle più normali scatolette? Ebbene: sappiate che in Giappone un tonno rosso è stato venduto per circa 800mila dollari (114,2 milioni di yen giapponesi). Il tutto è avvenuto nel più grande mercato ittico di Tokyo. Giustamente vi starete chiedendo che fine faranno questi 800mila dollari di tonno. In realtà è facilmente immaginabile: non finiranno certo inscatolati, bensì sulle tavole di un ristorante stellato giapponese.

Un tonno da 800mila dollari? Il re dei tonni

Questo Re dei Tonni pesava 525 libbre, cioè 238 kg o poco più ed è stato catturato al largo della costa della prefettura di Aomori, nel nord del Giappone. Il prezzo a cui è stato venduto è un record, anche se non il più alto in assoluto. Questo almeno sin dal 1999, quando il mercato ha cominciato a tenere registrazioni di questo tipo.

The King of Tuna è stato acquistato dal grossista specializzato in prodotti ittici Yamayuki e dall’Onodera Group, catena di sushi. Ed è proprio nel ristorante di sushi stellato Onodera nel quartiere Ginza di Tokyo che questo tonno verrà presentato in tavola. Non osiamo pensare a che prezzo visto quanto è costato.

Il tonno rosso è effettivamente il tonno più grande presente negli oceani. Assai veloce, quando riesce a non essere pescato e a finire sulle tavole stellate, ecco che può vivere fino a 40 anni.

Il prezzo a cui è stato venduto, secondo gli analisti, indica un ritorno ai livelli pre pandemia da Covid-19 visto che le catene di sushi stanno cercando di trarre vantaggio dal ritorno dei clienti e dall’aumento del turismo.

Un tonno da record, dunque? Sì, ma non il più caro in assoluto: nel 2019 il magnate del sushi Kiyoshi Kimura aveva pagato 3,1 milioni di dollari per un tonno rosso da 612 libbre (un po’ più di 277 kg). Minimizzando all’epoca aveva semplicemente dichiarato, con nipponica modestia, di aver comprato “Un buon tonno”. E aveva aggiunto che il prezzo era più alto di quanto avessero inizialmente pensato (ma dai? Chi non esce di casa pronto a spendere 3,1 milioni di dollari per un tonno?), ma sperava che i loro clienti avrebbero gustato questo ottimo tonno.

Mentre ancora non mi capacito che un tonno possa arrivare a costare così tanto (manco fosse stato allevato con le sue manine da Arthur Curry), ecco che lo chef Derek Wilcox ha giustificato tali prezzi sostenendo che solamente il tonno rosso ha una marezzatura così intensa. Inoltre, quando invecchiato correttamente, ha un particolare equilibro di sapori. E proprio il tonno di Oma nella prefettura di Aomori è spesso considerato fra i migliori del mondo.

Vabbè, vado a consolarmi con la mia scatoletta di tonno in frigo.