Il tributo ad Antonio Conte nella pizza-scudetto di Errico Porzio

I festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli proseguono, dopo le oltre 200 mila persone a celebrare per le strade, fuochi d’artificio da far impallidire capodanno e la parata della squadra per la città, la compagine guidata dal mister Antonio Conte è stata anche ricevuta in Vaticano dal nuovo Papa Leone XIV.

Va da sé che un evento del genere lascerà il segno anche sulle tavole partenopee, ma se vi aspettavate il solito opportunismo di Gino Sorbillo con le sue letterine ritagliate con la mozzarella, per stavolta vi siete sbagliati.

La prima pizza scudetto del 2025 la sforna Errico Porzio e, pur basandosi su gusti assolutamente tradizionali, è una composizione abbastanza complessa.

La pizza “Conte 4”

Una pizza del genere Porzio l’aveva evidentemente in testa da un po’ ma, si sa, anche i più razionali diventano scaramantici quando c’è di mezzo il tifo.

Si parte con una stesura abbastanza peculiare, sottile, quasi senza cornicione su tre lati, lasciandone uno più spesso, che si gonfierà maggiormente col calore del forno.

Si prosegue ritagliando strisce di pasta con cui dividere il disco in tre sezioni: in una, la margherita tradizionale, in un’altra pacchetelle vesuviane e mozzarella di bufala e nell’ultima provola di Agerola, un filo d’olio, e in cottura.

Fuori dal forno, pomodorini semi-dry e basilico sul lato bianco, crema di basilico sulle pacchetelle e basilico fresco sulla margherita.

Alla fine, la sorpresa e il vero tributo al mister. Vi ricordate il lato non steso e lasciato gonfiare in cottura? Sarà il gusto numero 4, tanti quanti sono gli scudetti della squadra di casa. Tagliato a metà per essere farcito con prosciutto crudo, rucola e ciliegine di mozzarella, vuole ricordare la puccia salentina, in onore della città di Lecce che ha dato i natali ad Antonio Conte.

“Abbiamo riportato il tricolore su ogni gusto” afferma Porzio e, lancia l’invito alla squadra: “se poi i giocatori del Napoli e il Mister vorranno assaggiarla basterà fare Un colpo di telefono. Sarebbe un onore”.

La pizza è già disponibile in tutti i 14 locali del gruppo Porzio, da Cosenza a Milano.