Il videogioco Persona diventa un whisky giapponese

di Manuela Chimera 14 Luglio 2023

Amate il videogioco Persona? Siete un fan della saga videoludica, tanto da aver anche letto il manga e visto anime e film di animazione dedicati a questa serie? Ebbene, sappiate che una distilleria giapponese ha appena ideato un whisky a tema Persona.

Il whisky giapponese ispirato al franchise Persona

Rosicando un po’ perché queste cose belle arrivano spesso solo in Giappone, ecco che in questo caso la distilleria Wakatsuru di Toyama ha deciso di collaborare con lo sviluppatore di videogiochi Atlus con sede a Tokyo per realizzare una serie di bottiglie di whisky che si ispirano proprio a tale franchise.

Persona, nota anche con il titolo di Shin Megami Tensei: Persona, è una serie di videogiochi di ruolo realizzati da Atlus. Persona nasce come spin-off della serie Megami Tensei, ma se ne discosta in quanto i protagonisti non sono invocatori di demoni, bensì adolescenti che hanno la capacità di trasformare in esseri viventi alcuni aspetti della loro personalità. E i Persona sono proprio questi esseri viventi.

La serie principale si compone di sei videogiochi, ma a questa si aggiungono una decina di spin-off, otto remake (l’ultimo dei quali è quello del 2019, Persona 5 Royal, visto che Persona 3 Reload dovrebbe uscire il prossimo anno), un gioco di carte, due anime, un film di animazione, un corto e un manga.

La serie ha parecchi estimatori anche qui da noi e i capitoli più recenti sono disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Serie X/S e Nintendo Switch.

LEGGI ANCHE Burger King Giappone festeggia l’uscita del videogame Diablo Immortal con un hamburger diabolico a tema

Ma adesso arriva anche il whisky. Questo whisky è stato prodotto presso la Saburomaru Distillery, la divisione whisky della Wakatusuru Distillery. A realizzarlo ci ha pensato il mastro blender Takahiko Inagaki (il nonno, Kotaro Inagaki, aveva iniziato a produrre whisky a Saburomaru sin dagli anni Cinquanta quando una carenza di riso mise in crisi la produzione di sake di Wakatusuru).

Attualmente, sono stati immessi in commercio due whisky frutto di questa collaborazione:

Saburomaru x Persona Blended Whisky : dal sapore ricco e con un retrogusto affumicato. In etichetta sono presenti i personaggi principali di Persona 3 Portable, Persona 4 The Golden e Persona 5 The Royal. Una bottiglia costa circa 64 dollari (8.800 yen)

: dal sapore ricco e con un retrogusto affumicato. In etichetta sono presenti i personaggi principali di Persona 3 Portable, Persona 4 The Golden e Persona 5 The Royal. Una bottiglia costa circa 64 dollari (8.800 yen) Single Cask Saburomaru P3P: è la versione più pregiata, realizzata con single malt invecchiato in botte per tre anni. Ne sono state prodotte solamente 250 bottiglie e in etichetta è presente il personaggio Orpheus di Persona 3 Portable. Una bottiglia costa circa 160 dollari (21.978 yen)

Inoltre pare che altre due varietà verranno rilasciate ad agosto e settembre, ispirate rispettivamente a Persona 4 Golden e Persona 5 Royal.

Sempre a tema videogiochi, ricordiamo che a giugno Coca Cola aveva lanciato insieme a Riot Games una limited edition proprio dedicata ai videogiocatori.