Burger King Giappone festeggia l’uscita del videogame Diablo Immortal con un hamburger diabolico a tema

di Manuela 9 Settembre 2022

Le collaborazioni quelle belle che ci piacciono e che vorremmo vedere anche qui in Italia. Burger King Giappone per festeggiare l’uscita su iOS e Android del videogame Diablo Immortal ha deciso di proporre ai fan un hamburger diabolico a tema. Tutti pronti per il Diablo Garlic Double Cheeseburger?

La collaborazione ha permesso di creare questo hamburger in edizione limitata. Come si evince dal nome, fra le due fette di pane trovano spazio due polpette di carne di manzo condite con peperoncino, aglio, una salsa piccante e quattro fette di formaggio cheddar. La piccantezza di tale hamburger è garantita e proviene sia dai peperoncini tentaka che dalla paprika affumicata.

Ma c’è di più. Per render meglio le atmosfere di Diablo, ecco che anche le location di Burger King Japan che proporranno nel menu questa edizione limitata saranno allestiti con scenografie fatte per assomigliare al livello del boss The Butcher, con tanto anche di salviettine umidificate ispirate a Diablo Immortal.

Il prezzo del Diablo Garlic Double Cheeseburger sarà di 1.390 yen, pari a circa 9.70 euro.

Questi connubi fra mondo dell’enogastronomia e videogiochi ci piacciono sempre. Solamente ad agosto, per esempio, era saltata fuori una collezione in edizione limitata di vodka, rum e whisky a tema Assassin’s Creed per festeggiare l’anniversario della serie videoludica.

L’anno scorso, invece, era stato lo chef Hirohiko Shoda a celebrare il gioco Monster Hunter Rise proponendo la ricetta dei dango visti nel videogame.