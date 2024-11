Il vino al gusto pizza sarà la chiave per risolvere la crisi del settore?

No. E a chi comincia già a guardarci con fare implorante e ironico, speranzoso in una prova d’assaggio, rispondiamo allo stesso modo: no, che qui c’è ancora chi deve riprendersi dalla Pepsi nel latte. Eppure i fatti parlano chiaro: il vino non se la passa bene, tra rapporti in profondo rosso e consumi sempre più bassi, e da questa valle di lacrime ecco spuntare il gusto pizza.

L’idea è di Pizza Hut, che ha annunciato una collaborazione con la Just Beyond Paradise Winery, Kansas, per creare il cosiddetto Tomato Wine – o vino al gusto pizza, per l’appunto. Le note di degustazione raccontano di sentori che “ricordano la crosta di una pizza perfettamente cotta”.

Quanto costa il vino-pizza?

Venticinque dollari l’una, con la postilla dell’acquisto minimo di (almeno) due bottiglie. E non è tutto: c’è anche un set regalo da sessanta dollari che include una bottiglia di vino, due calici brandizzati Pizza Hut e un cavatappi abbinato, il tutto ben stipato all’interno di una confezione premium la cui forma ricorda – e no: zero punti extra per chi indovina – un cartone da pizzeria. La coerenza è da premiare.

Il Tomato Wine è un rosso, e fin qui ci siamo. I nostri lettori più attenti, però, saranno rimasti comunque incuriositi dal nome: pomodoro? Che c’entrano i pomodori? Non l’avrebbero potuto chiamare con un più banale, ma certamente più eloquente, “Pizza Wine”? Beh, no. E a dire il vero anche il termine “wine” non è del tutto azzeccato.

Vedete, il nostro protagonista – si legge in una nota stampa – non è ottenuto da uva, ma da “pomodori infusi con basilico”. E dall’azienda lo raccomandano anche e soprattutto come regalo per il periodo natalizio ormai alle porte: “Le vacanze sono un momento di condivisione, ma spesso donare una bottiglia di vino può essere visto come scontato” si legge.

“Il vino al gusto pizza è la scelta giusta per accendere il divertimento e stimolare la conversazione”. Ah, poco ma sicuro: solo, non siamo certi dei toni della conversazione così stimolata.