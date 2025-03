Il vino dealcolato italiano parte bene: previsto un +60% nel 2025

Sono passati poco mesi da quando il ministro Lollobrigida ha ceduto alle pressioni dei produttori di vino ed ha abbandonato i suoi timori nei confronti dei vini “NoLo”, No e Low alcool, presentando il decreto legge che ha permesso agli imprenditori italiani di entrare in un mercato in cui Francia e Spagna erano già ben avviate.

Ora, in vista del Vinitaly che aprirà a breve i battenti, si comincia a discutere dei risultati e delle previsioni derivanti da questa apertura in due convegni dedicati che si terranno proprio alla fiera di Verona, di cui vengono già fornite interessanti anticipazioni.

I dati dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly

Da un sondaggio condotto dal nuovo Osservatorio dealcolati di Uiv-Vinitaly che ha interpellato un panel dei principali produttori del segmento, i numeri della produzione dei Nolo in Italia sono già incoraggianti: i volumi saliranno del 60% rispetto al 2024, di cui una stragrande maggioranza, l’83% per vini zero alcool e spumanti, e con l’obiettivo dichiarato di conquistare principalmente i mercati di Nord America, Germania, Paesi Nordici ed Est Europa.

Il segretario generale di Unione italiana vini, Paolo Castelletti, esprime ottimismo: “la nicchia produttiva è nella sua fase embrionale ma già si registra l’effetto positivo generato dal decreto di dicembre che disciplina le disposizioni nazionali sulla produzione della categoria. Prova ne sia che oltre all’aumento dell’offerta la gran parte delle imprese esprime l’intenzione di trasferire la produzione in Italia”.

Uiv ha anche organizzato i due convegni che approfondiranno la situazione attuale del settore, sia dal punto di vista del mercato che delle tecnologie produttive: “Zero alcol e le attese del mercato”, che si terrà martedì 8 aprile alle 10.30 in Sala Puccini, una verticale sul mercato dei “NoLo” dalla vendita al consumo, e “Tecnologia 0.0: produzione e innovazione a confronto”, previsto mercoledì 9 aprile alle 10.30 in Sala Bellini che vedrà invece protagonisti, in una tavola rotonda, i principali produttori “NoLo” made in Italy e i fornitori di impianti e prodotti per l’enologia zero.