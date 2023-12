Il vino per “stordire la preda” la battuta sessista che ha messo in imbarazzo Antonella Clerici

Battuta sessista, imbarazzante e decisamente evitabile quella che pronunciato lo chef Sergio Barzetti durante la puntata di È sempre mezzogiorno del 19 dicembre. Tanto che anche Antonella Clerici, rendendosi conto della situazione, ha cercato di smorzare i toni sottolineando che quelle sue parole, dette così, non erano molto carine. Solo che lo chef non ha colto il suggerimento subliminale di Antonella Clerici e ha rincarato la dose. Ma cosa è successo esattamente?

Sergio Barzetti e quella battuta fuori luogo

Può capitare a tutti che, a volte, le battute non riescano proprio nel modo voluto. Magari dici una cosa, ma ad alta voce quelle parole sembrano assumere un altro significato. In questo caso il consiglio è quello di chiedere scusa e mantenere per un po’ un basso profilo. Non certo quello di rincarare la dose.

Purtroppo, invece, è proprio questo che è successo durante la puntata in esame. Tutto è partito con una discussione in merito al fatto che fosse opportuno o meno bere vino mentre si cucina. Sul tavolo si vede un bicchiere di Prosecco che, per metà, è stato usato per la ricetta preparata dallo chef Barzetti.

Antonella Clerici propone così di bersi poi la metà di Prosecco avanzato in modo che da cosa nasca cosa. E scherza sul fatto che Andrea Amadei abbia fatto il sommelier per quel motivo. Da lì sono partiti poi una serie di commenti che gli autori del programma non sono riusciti a bloccare in quanto era tutto in diretta.

Amadei, infatti, imbeccato dalle parole di Antonella Clerici, ha ribattuto che quando si cucina in casa, con un bicchiere di vino si rompe il ghiaccio subito, riflettendo sul fatto che si cucina meglio con un bicchiere al fianco.

Ed è a questo punto che è arrivata l’infelice battuta di Barzetti, il quale ha aggiunto che “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda”. Esatto, testuali parole. Che mai dovrebbero essere pronunciate, soprattutto in un programma televisivo e soprattutto visti i tempi che corrono con la questione ancora tutta aperta dei femminicidi.

Un commento decisamente inappropriato e fuori luogo che chi lavora in televisione e si occupa di comunicazione non dovrebbe lasciarsi sfuggire. Nel frattempo che queste parole lasciavano la bocca dello chef, ecco che Antonella Clerici, sentendo le risatine degli ospiti in studio (altrettanto fuori luogo), ha subito capito in che guai si stavano andando a cacciare e ha cercato di porre fine alla cosa, dicendo “Adesso, detto così… Non è carino”.

Probabilmente la conduttrice sperava in delle scuse o quanto meno in un accantonamento della questione, ma lo chef non ha colto e ha ulteriormente aggravato la situazione ricordando il suo primo incontro con la moglie Laura Campagna (dalla quale ha avuto anche una figlia). Queste le sue parole: “Quando pasturavo Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla, ma non sapevo che era astemia”.

Come tirarsi la zappa sui piedi, in pratica. Non solo non si è scusato delle parole precedenti, ma ha anche peggiorato la situazione usando termini molto discutibili. Ci saranno delle scuse? Una ritrattazione? Una spiegazione?