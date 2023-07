Il vino rosso è in grado di stimolare la libido, sostiene uno studio

Secondo uno studio il vino rosso, se consumato con moderazione, sarebbe in grado di stimolare la libido negli uomini come nelle donne.

di Luca Venturino 3 Luglio 2023

Il vino rosso è un buon rimedio per le camere da letto troppo silenziose? Pare di sì, o almeno stando a uno studio recentemente pubblicato nella rivista scientifica Journal for Clinical Medicine. Ve la facciamo molto breve: il gruppo di ricerca, che di fatto si è occupato di valutare una più ampia serie di studi datati tra li 1993 e il 2022, è arrivato alla conclusione che il vino rosso, se consumato in quantità moderate – queste, ci teniamo a sottolinearlo, le parole chiave -, potrebbe potenzialmente aiutare coloro che soffrono di disfunzione erettile o comunque stimolare la libido tanto negli uomini quanto nelle donne.

Vino rosso e libido: come funziona?

Lo studio afferma: “Le proprietà antiossidanti dei polifenoli presenti nel vino rosso sembrano essere benefiche per il sistema riproduttivo maschile, suggerendo una correlazione positiva tra il consumo di vino rosso e i livelli sierici di testosterone“. I polifenoli sono di fatto un composto presente nella frutta, nella verdura e in diverse tipologie di erbe e di spezie: apprezzati per le proprie caratteristiche antiossidanti, il consenso della comunità scientifica è che possano aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari.

In altre parole, ai polifenoli dobbiamo almeno parte della narrativa che sostiene che un goccio di vino faccia bene – narrativa che, di recente, è stata impugnata come arma mediatica dallo stesso ministro Lollobrigida nel contesto della battaglia contro le etichette con avvertenze sanitarie, ormai realtà in Irlanda e già adocchiate anche da altri Paesi del mondo.

Ma torniamo a noi – la lettura proposta dallo studio è che, grazie a tale impatto positivo sulla salute del cuore, il vino rosso sia in grado di aumentare il flusso sanguigno verso altre parti del corpo, organi sessuali naturalmente compresi. “Le prove finora raccolte hanno dimostrato che il vino rosso, se consumato con moderazione, può essere potenzialmente benefico per i pazienti con disfunzione erettile” si legge ancora nello studio, che suggerisce per di più che in fondo a un calice vuotato si possa trovare anche un aumento del testosterone e della fertilità.

L’impatto sulle donne pare analogo: un consumo moderato di vino rosso stimolerebbe libido e desiderio sessuale. Dice lo studio: “Le donne che consumano vino rosso moderato hanno mostrato punteggi più alti per il desiderio sessualec on un miglioramento generale della funzione sessuale rispetto alle donne astemie o bevitrici occasionali”, dove con questa ultima definizione si intendono le donne che sono solite consumare meno di un bicchiere al giorno di qualsiasi tipo di vino o altre bevande alcoliche .