Illy, 2022 da sogno: nei primi nove mesi i ricavi sono cresciuti del 15%

Illy cresce ancora: nel corso dei primi nove mesi del 2022 l'azienda ha messo a segno ricavi in crescita del 15% su base annua.

di Luca Venturino 2 Novembre 2022

Illy cresce ancora: nel corso dei primi nove mesi del 2022 l’azienda ha messo a segno ricavi consolidati in crescita del 15% su base annua, trainati di fatto da tutti i mercati e da tutti i canali distributivi. Dati naturalmente positivi che instillano uno spiccato ottimismo nel gruppo triestino, che ora prevede di chiudere l’anno in corso con un incremento dei ricavi a doppia cifra e una redditività in netto aumento rispetto all’anno precedente nonostante il pesante aggravio dei costi di produzione.

Ottima, in questo contesto, la performance nel canale Ho.Re.Ca, sostenuta da un graduale ma costante recupero dei consumi fuori casa e da un’accelerazione del tasso di acquisizione di nuovi clienti, tanto che di fatto la crescita su base annua si attesta su di un +39%. Bene anche i ricavi del canale grande distribuzione (+5%) e dell’on-line (+8%); mentre considerando il capitolo delle esportazioni emergono soprattutto i ricavi in aumento nel contesto degli Stati Uniti (+32%), risultato di performance positive in tutti i principali canali distributivi e grazie al cambio favorevole legato al rafforzamento del dollaro.

Aumentano, come accennato, anche i costi delle materie prime e quelli logistici (quasi +20%) – una macchia nera che tuttavia non impedisce all’azienda di mettere a segno una performance nettamente positiva. Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè, tra l’altro ha sottolineato la generalizzata buona performance dei conti, frutto anche della “costante azione di controllo dei costi discrezionali”. Ricordiamo infine che, al fine di manifestare un concreto segnale di vicinanza nei tempi correnti, il Gruppo ha deciso di erogare un bonus complessivo di 500 mila euro da dividere tra tutti i propri dipendenti.