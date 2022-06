Illy è il terzo marchio più amato d’Italia

di Manuela 10 Giugno 2022

Se l’anno scorso era stato il Parmigiano Reggiano il secondo brand più apprezzato dagli italiani, ecco che quest’anno, nella nuova classifica Love Brands 2022 di Talkwalker, è Illy il terzo marchio più amato d’Italia.

Davanti al marchio di Illycaffè si piazzano solamente Aprilia e Abarth di Stellantis. Per quanto riguarda il settore food, Illy è l’unico brand presente nella top ten.

Nella classifica, infatti, nelle prime dieci posizioni figurano noti marchi del settore fashion come Prada, Dolce & Gabbana, Valentino e Gucci. Un po’ a sorpresa, poi, in top ten entra anche Zoom, piattaforma che ha visto decollare il suo successo durante la pandemia. E non mancano marchi noti come Ikea e Lego.

Tornando a parlare di Illy, non solo è il terzo marchio preferito a livello nazionale, ma nella classifica Love Brands mondiale è al secondo posto, preceduta solo da Asics. Dietro di lei si piazzano brand del calibro di Jimmy Choo al settimo posto, Muji al decimo, Bosch al 19esimo, Palmolive al 20esimo, Lancome al 21esimo, Nescafé al 22esimo, L’Oreal al 29esimo, Adidas al 45esimo e Apple al 47esimo.

Sempre nella top mondiale, prima di trovare un altro italiano bisogna attendere la 23esima posizione con Dolce & Gabbana, mentre Missoni sta al 32esimo posto e Alfa Romeo al 36esimo.

Francesco Turco, marketing manager di Talkwalker per l’Italia, ha spiegato che misura il concetto di amore tramite le reaction sui social è impossibile visto che si tratta di metriche intangibili. Però è possibile capire quanto quel marchio sia amato esaminando i sentimenti positivi e le parole incentrate sui temi dell’amore e della gioia nei confronti di quel brand, i livelli di engagement e la coscienza sociale, ambientale ed economica di quel marchio (fattore tenuto in considerazione a partire da quest’anno).

Questa la top ten Love Brands Italia 2022 di Talwalker: