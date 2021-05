Illy, la nuova Art collection è firmata da Ai Weiwei

Il caffè Illy e l’artista Ai Weiwei: unione vincente in nome dell’arte e delle ceramiche. Le nuove tazzine di caffè della serie da collezione Illy sarà firmata dall’artista cinese, famoso in tutto il mondo per le sue creazioni concettuali, per le sue provocazioni ma anche per le prese di posizione politica che l’hanno reso inviso al governo di Pechino. Il progetto Art Collection in questo caso andrà a rievocare un precedente lavoro di Ai Weiwei, i Coloured Vases realizzati nel 2006, antichi vasi immersi in delle latte di vernice industriale, secondo il principio artistico contemporaneo del ready made. La scelta visuale dell’artista è tutta giocata sul punto di vista, osservare per credere.