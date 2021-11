Illycaffè: Cristina Scocchia è il nuovo Amministratore Delegato

di Manuela 16 Novembre 2021

Cambio ai vertici della dirigenza di Illycaffè: il nuovo Amministratore Delegato sarà Cristina Scocchia, precedentemente manager del gruppo Kiko. La nomina sarà effettiva a partire dal 1 gennaio 2022.

Durante il cda presieduto da Andrea Illy (il quale di recente ha espresso soddisfazioni per il governo di Mario draghi), è stato deliberato che la nuova AD sarà Cristina Scocchia, la quale, membro del cda dal 2019, ha preso il posto di Massimiliano Pogliani, il primo AD esterno alla famiglia Illy, rimasto alla guida dell’azienda per due mandati.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la manager aveva annunciato di essere pronta per lanciarsi in una nuova avventura professionale che l’avrebbe condotta a capo di un importante gruppo italiano che voleva quotarsi in Borsa.

Tuttavia la conferma del passaggio da Kiko a Illycaffè è arrivato solamente adesso. In una nota stampa diffusa dal gruppo viene spiegato che nell’ottica della fase positiva del mercato dei capitali e con la volontà di avviare un processo di quotazione, oltre che seguire la volontà di Massimiliano Pogliano di provare altre esperienze professionali, ecco che il cda ha deciso di anticiparne la scadenza del mandato in modo da garantirsi una gestione unitaria per tutto il 2022.

Dal 2022 per Illy comincerà un nuovo ciclo espansivo che verrà affidato a Cristina Scocchia, in precedenza AD di Kiko del gruppo Percassi sin dal luglio 2017. Illy ha poi ringraziato l’AD Massimiliano Pogliani per il suo contributo negli ultimi sei anni di attività dell’azienda, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei settori dei consumi a casa, di quello del caffè porzionato e i quello delle vendite online.

Pogliani ha contribuito al raggiungimento di importanti risultati nella sostenibilità, con anche l’ottenimento della certificazione B-Corp.