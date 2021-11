Andrea Illy su Mario Draghi al Governo: “Un nuovo rinascimento”

Andrea Illy parla di Mario Draghi al Governo: per il presidente di Illycaffè si tratta di un "nuovo Rinascimento".

di Manuela 8 Novembre 2021

Andrea Illy è soddisfatto della guida di Mario Draghi e a proposito della sua presenza al Governo sostiene che sia un “nuovo Rinascimento”. E si augura che dopo Palazzo Chigi possa passare al Quirinale per molti anni.

In un’intervista rilasciata a Il Foglio, Andrea Illy, presidente di Illycaffè, ha così dichiarato: “Mi auguro che Mario Draghi resti a Palazzo Chigi e poi al Quirinale per molti anni a venire”.

Secondo Illy, non è necessario scegliere fra i due ruoli: se presente la giusta volontà politica, al momento giusto Draghi potrà ricoprire entrambi i ruoli. E ribadisce di non essere un costituzionalista: in politica si può tutto.

Dopo che il premier ha ricordato in Senato i risultati ottenuti dalla campagna vaccinale, ringraziando fra l’altro anche gli italiani che hanno “superato le esitazioni”, ecco che Illy parla anche del vaccino.

Secondo il presidente di Illycaffè, è stato il vaccino a consentirci di uscire dal limbo delle chiusure e delle perdite dei posti di lavoro. E questo è stato possibile grazie all’azione congiunta della “leadership turbo” di Mario Draghi e delle parole di saggezza proferite dal capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Grazie al lavoro di entrambi, gli italiani sono stati accompagnati in questa fase così delicata. Adesso la ripresa è possibile, le aperture non vengono più percepite come temporanee e ciò contribuisce a infondere fiducia nei mercati e negli investitori.

Andrea Illy ha poi concluso sostenendo che bisogna lavorare sodo per “creare lavoro e gettito fiscale”, in modo da permettere di contenere quello che si spera essere un aumento solamente temporaneo del debito pubblico.