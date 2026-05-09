In attesa della stagione finale di The Bear, esce un episodio a sorpresa

Gary è il flashback che ci riporta a un The Bear prima di The Bear, e ci fa conoscere a fondo due personaggi chiave della serie.

I fan della serie tv più culinaria del momento hanno gli occhi puntati sul prossimo giugno. The Bear, il premiatissimo show che segue le vicende dell’ambizioso chef Carmy e dell’omonimo ristorante a Chicago, sta per concludersi in una (si spera) scoppiettante ultima stagione. Attenzione però a focalizzarsi troppo sul finale: chi è davvero appassionato rischia di perdersi un episodio a sorpresa uscito proprio in questi giorni.

Gary, questo il nome dell’episodio, ci porta indietro nel tempo, e per The Bear non è una novità. Il flashback però stavolta non riguarda strettamente il protagonista Carmy Berzatto interpretato da Jeremy Allen-White. Qui il focus è su Mikey e Richie, rispettivamente fratello (scomparso) e “cugino” di Carmy. Una sorta di prequel che non ci dice molto sul futuro della serie, ma che ci aiuta a inquadrare meglio i personaggi e quello che diventeranno.

Ascesa e declino di The Bear

The Bear è un animale strano. Una serie tv quasi di nicchia che ha avuto all’improvviso un successo incredibile, e il benestare di chef e staff di cucina che, dopo anni di spettacolarizzazione alla Masterchef and co, per la prima volta si sono sentiti rappresentati in maniera veritiera. D’altra parte però, come accade a tanti show che loro malgrado diventano parte integrante della cultura pop, la qualità è andata scemando.

Nulla da dire sulle performance, anzi. Il cast di The Bear è stellare, anche letteralmente, e dalla serie in poi gli attori hanno avuto successo nei palchi più variegati, da Hollywood a Broadway. Il cuore del problema secondo molti spettatori sta nel ritmo, giudicato troppo lento, e nei contenuti che spesso esulano dalle vicende strettamente legate all’andamento del ristorante. Il risultato secondo pubblico e critica? La sensazione generale che la serie si sarebbe dovuta concludere due stagioni fa.

Nonostante ciò lo zoccolo duro dei fan tiene botta, e cresce l’attesa per la quinta e ultima stagione. Le domande principali a cui la serie dovrà rispondere sono SPOILER ALERT: il ristorante riuscirà a restare aperto? La stella Michelin arriva o no? Davvero Carmy lascerà la guida di The Bear e in generale il mondo della ristorazione? Syd sarà all’altezza del compito affidatole da Carmy? Oltre ovviamente alle questioni più personali, dal rapporto di Carmy con sua madre e con la sua ex/non ex fidanzata, fino alla misteriosa identità del padre di Carmy e Sugar che forse verrà finalmente svelata. Per questo ed altro, state sintonizzati.

L’episodio bonus

In questo clima di attesa ma al contempo disillusione rispetto a come The Bear finirà e cosa ci lascerà, arriva l’episodio bonus. Il nome “Gary” si riferisce all’omonima città dell’Indiana verso la quale i due protagonisti Mikey e Richie si recano per un viaggio di lavoro. La descrizione ufficiale spiega che Gary esplora “il complicato rapporto tra i due amici, svelando nuovi aspetti dello stato mentale di Mikey e offrendo al contempo una visione cruciale dell’uomo che è Richie quando il pubblico lo incontra per la prima volta nella Stagione 1 -aggiungendo un contesto emotivo che ridefinisce la loro storia dall’inizio”.

Vago ma giusto. Gary è stato scritto proprio dai due attori protagonisti, Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach. L’intento è quello di esplorare più a fondo i due personaggi, prima e senza i ritmi serrati e l’adrenalina alle stelle della ristorazione militare alla Carmy. Qui il setting principale è un bar senza pretese, e la conversazione esula dai temi strettamente legati alla cucina. Siamo in un viaggio, effettivo e interiore, di due personalità tormentate. Ne conosciamo già l’evoluzione: capirne il processo però aiuta a inquadrarle meglio, e a tifare ancora di più per quello che verrà.

Parte dell’appeal dell’episodio è proprio la sua uscita anticipata. Alcuni osservatori infatti sostengono che un flashback a sé stante potrebbe significare una prossima stagione focalizzata sul presente, esattamente come la prima. Non che altri episodi ambientati a ritroso ci dispiacciano, vedi su tutti il successo stratosferico di “Pesci”.

Stavolta però lasciare il passato nel passato ci sta, e magari tornare alla seduttiva acqua alla gola che tanto e tanti ha appassionato nel The Bear degli inizi. Staremo a vedere, in tutti i sensi. L’episodio bonus Gary è disponibile dal 5 maggio su Disney +.