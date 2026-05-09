In attesa della stagione finale di The Bear, esce un episodio a sorpresa

Gary è il flashback che ci riporta a un The Bear prima di The Bear, e ci fa conoscere a fondo due personaggi chiave della serie.

In attesa della stagione finale di The Bear, esce un episodio a sorpresa
Susanna Danieli
di Susanna Danieli / 9 Maggio 2026

I fan della serie tv più culinaria del momento hanno gli occhi puntati sul prossimo giugno. The Bear, il premiatissimo show che segue le vicende dell’ambizioso chef Carmy e dell’omonimo ristorante a Chicago, sta per concludersi in una (si spera) scoppiettante ultima stagione. Attenzione però a focalizzarsi troppo sul finale: chi è davvero appassionato rischia di perdersi un episodio a sorpresa uscito proprio in questi giorni.

Gary, questo il nome dell’episodio, ci porta indietro nel tempo, e per The Bear non è una novità. Il flashback però stavolta non riguarda strettamente il protagonista Carmy Berzatto interpretato da Jeremy Allen-White. Qui il focus è su Mikey e Richie, rispettivamente fratello (scomparso) e “cugino” di Carmy. Una sorta di prequel che non ci dice molto sul futuro della serie, ma che ci aiuta a inquadrare meglio i personaggi e quello che diventeranno.

Ascesa e declino di The Bear

the bear quarta stagione recensione

The Bear è un animale strano. Una serie tv quasi di nicchia che ha avuto all’improvviso un successo incredibile, e il benestare di chef e staff di cucina che, dopo anni di spettacolarizzazione alla Masterchef and co, per la prima volta si sono sentiti rappresentati in maniera veritiera. D’altra parte però, come accade a tanti show che loro malgrado diventano parte integrante della cultura pop, la qualità è andata scemando.

La quarta stagione di The Bear mette la vita davanti alla cucina La quarta stagione di The Bear mette la vita davanti alla cucina

Nulla da dire sulle performance, anzi. Il cast di The Bear è stellare, anche letteralmente, e dalla serie in poi gli attori hanno avuto successo nei palchi più variegati, da Hollywood a Broadway. Il cuore del problema secondo molti spettatori sta nel ritmo, giudicato troppo lento, e nei contenuti che spesso esulano dalle vicende strettamente legate all’andamento del ristorante. Il risultato secondo pubblico e critica? La sensazione generale che la serie si sarebbe dovuta concludere due stagioni fa.

Nonostante ciò lo zoccolo duro dei fan tiene botta, e cresce l’attesa per la quinta e ultima stagione. Le domande principali a cui la serie dovrà rispondere sono SPOILER ALERT: il ristorante riuscirà a restare aperto? La stella Michelin arriva o no? Davvero Carmy lascerà la guida di The Bear e in generale il mondo della ristorazione? Syd sarà all’altezza del compito affidatole da Carmy? Oltre ovviamente alle questioni più personali, dal rapporto di Carmy con sua madre e con la sua ex/non ex fidanzata, fino alla misteriosa identità del padre di Carmy e Sugar che forse verrà finalmente svelata. Per questo ed altro, state sintonizzati.

L’episodio bonus

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In questo clima di attesa ma al contempo disillusione rispetto a come The Bear finirà e cosa ci lascerà, arriva l’episodio bonus. Il nome “Gary” si riferisce all’omonima città dell’Indiana verso la quale i due protagonisti Mikey e Richie si recano per un viaggio di lavoro. La descrizione ufficiale spiega che Gary esplora “il complicato rapporto tra i due amici, svelando nuovi aspetti dello stato mentale di Mikey e offrendo al contempo una visione cruciale dell’uomo che è Richie quando il pubblico lo incontra per la prima volta nella Stagione 1 -aggiungendo un contesto emotivo che ridefinisce la loro storia dall’inizio”.

The Bear avrà una quinta stagione, e ci sono già le prime indiscrezioni The Bear avrà una quinta stagione, e ci sono già le prime indiscrezioni

Vago ma giusto. Gary è stato scritto proprio dai due attori protagonisti, Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach. L’intento è quello di esplorare più a fondo i due personaggi, prima e senza i ritmi serrati e l’adrenalina alle stelle della ristorazione militare alla Carmy. Qui il setting principale è un bar senza pretese, e la conversazione esula dai temi strettamente legati alla cucina. Siamo in un viaggio, effettivo e interiore, di due personalità tormentate. Ne conosciamo già l’evoluzione: capirne il processo però aiuta a inquadrarle meglio, e a tifare ancora di più per quello che verrà.

Parte dell’appeal dell’episodio è proprio la sua uscita anticipata. Alcuni osservatori infatti sostengono che un flashback a sé stante potrebbe significare una prossima stagione focalizzata sul presente, esattamente come la prima. Non che altri episodi ambientati a ritroso ci dispiacciano, vedi su tutti il successo stratosferico di “Pesci”.

Stavolta però lasciare il passato nel passato ci sta, e magari tornare alla seduttiva acqua alla gola che tanto e tanti ha appassionato nel The Bear degli inizi. Staremo a vedere, in tutti i sensi. L’episodio bonus Gary è disponibile dal 5 maggio su Disney +.

Fonte: The Guardian
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