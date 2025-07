The Bear avrà una quinta stagione, e ci sono già le prime indiscrezioni

Ve lo diciamo qua, caso mai non fosse ovvio: l'articolo contiene spoiler, ma anche notizie. Una su tutte: The Bear tornerà con la quinta stagione.

Digestione ancora in corso, ma il ritmo del piccolo schermo non conosce pausa. La quarta stagione di The Bear ha fatto il suo debutto appena una manciata di giorni fa, raccogliendo – tra le altre cose – gli auguri degli amici del Noma; ma FX ha già annunciato il prossimo capitolo.

Fornelli, bruciature, tachicardia. The Bear 4 ha confermato il posto a tavola dei soliti sospetti e ha servito loro un pasto coi fiocchi. A fine maggio si rumoreggiava che questa fosse la fine, che Carmy – nostro protagonista interpretato Jeremy Allen White – avrebbe infine ceduto ai moti imprevisti e violentissimi che tormentano il mondo della ristorazione. Ve lo diciamo qua, caso mai non fosse ancora ovvio: da qui in avanti si fanno spoiler.

Cosa sappiamo della quinta stagione?

Le previsioni di cui sopra erano più o meno corrette. La quarta stagione si conclude con Carmy che annuncia di voler abbandonare il ristorante rimuovendo segretamente il suo nome dagli accordi di partnership. Le parole sono pesanti: il nostro avrebbe perso la passione per la cucina, e l’unica via percorribile pare sia dunque quella di abbandonare la nave.

Trattasi di cliffhanger – il trucco più detestato e amato dai narratori di tutto il mondo. FX, dicevamo, non ha perso tempo; e il primo luglio ha annunciato che The Bear sarebbe tornato per una quinta stagione. Diamo uno sguardo alle norme operative, dunque.

Prima occhiata al calendario: 2026, anche se al momento non esiste ancora una data precisa. Vien da immaginare che le telecamere seguiranno l’uscita di Carmy e un poteniale cambio della guardia, e fin qui tutto facile e intuibile, ma poi sorge un’altra domanda: sarà la stagione finale?

John Landgraf, numero uno di casa FX, è stato piuttosto criptico. Di seguito un’estratto risalente a un’intervista del 2024, quando un giornalista di Variety gli chiese se la quarta stagione sarebbe stata l’ultima: “Dipende da quanta storia c’è ancora da raccontare. Spero che ci sia più di una stagione, ovviamente… Ma nel scegliere tra una stagione fantastica e tre mediocri, preferisco averne una sola ma fatta bene”.

Occhi puntati su FX, dunque, e su altri potenziali annunci (sul cast, ad esempio). L’impressione, incrociando interviste e stato del plot, è che potremmo essere davvero giunti alle battute finali.