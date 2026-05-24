In Germania vogliono salvare i supermarket di villaggio contro l’avanzata dell’estrema destra

Un programma di fondi statali prevede di automatizzare le botteghe delle aree rurali per renderle fruibili anche senza personale, così sopravvivono.

In Germania vogliono salvare i supermarket di villaggio contro l’avanzata dell’estrema destra
Rossella Neri
di Rossella Neri / 24 Maggio 2026

Quello dello spostamento del commercio nelle grandi gallerie commerciali e nei grandi centri urbani è un problema politico. In Germania, ad esempio, lo hanno collegato all’aumento del consenso per le estreme destre.

In Renania-Palatinato il partito di estrema destra Alternative für Deutschland è arrivato terzo – con quasi il 20% dei voti totali  – alle elezioni regionali di marzo. Una delle ragioni di questa crescita risiede nel fatto che le zone rurali si sentono isolate e abbandonate: circa il 57% dei residenti tedeschi, cioè 47 milioni di persone, vive in aree rurali, (secondo l’istituto pubblico Thünen) e queste regioni sono spesso caratterizzate da scarso accesso a internet veloce e trasporti pubblici insufficienti.

Con un programma pilota chiamato “negozi di villaggio ibridi”, in Renania-Palatinato, dal 2025, le attività esistenti vengono adattate in modo che gli abitanti sopra i 18 anni possano fare acquisti autonomamente fuori orario: entrando con un badge elettronico o una tessera, facendo la spesa e pagando da soli.

Daniel Posch, ricercatore della fondazione Bertelsmann a Berlino, studia come le politiche regionali possano ridurre la polarizzazione politica e il sostegno all’estrema destra. Secondo lui, salvare i negozi di villaggio può contribuire a ristabilire la comunità. Ha dichiarato al Guardian: “Non so se questo possa immediatamente recuperare voti, ma può creare spazi in cui le interazioni quotidiane ricostruiscono infrastrutture di democrazia. Reti locali più fitte contribuiscono a un elettorato più equilibrato, meno polarizzato e meno radicalizzato.”

Cosa è successo in pratica nei villaggi con i negozi ibridi

dorfladen negozio ibrido

I negozi ibridi sono appunto ibridi, cioè sono negozi di villaggio aperti normalmente durante il giorno e per questo funzionano anche come centri di aggregazione,; poi però restano aperti anche quando non c’è personale all’interno, quindi sono accessibili 24 ore su 24. In questo modo aumentano i guadagni senza aumentare i costi di gestione.

Ehtechame, 68 anni, responsabile del negozio Dorfladen di Seibersbach, 1200 anime, ha ammesso – intervistata dal Guardian – che lasciare entrare i clienti da soli nel negozio è stato inizialmente un salto nel vuoto, nonostante le sei telecamere di sicurezza. Ma alla fine ha funzionato: non sono stati registrati furti o atti di vandalismo durante le ore non presidiate. Il negozio offre prodotti di prima necessità forniti da un grande distributore, oltre a specialità locali come salsicce, senapi e formaggi prodotti nella zona e vini bianchi della vicina Mosella. Dorfladen ha anche una piccola caffetteria con uno spazio esterno dove i “pensionati robusti” della zona (si fanno chiamare proprio così) si trovano a bere caffè e a mangiare fette di torta dopo aver sistemato le aiuole della piazza o dopo aver portato a casa dei pensionati meno robusti il terriccio o le casse di bottiglie d’acqua, che sono difficili da trasportare.

Anche i commessi sono contenti del passaggio all’ibrido: dopo un iniziale scetticismo hanno scoperto di poter diminuire le loro ore di lavoro mantenendo intatta la paga a fine mese.

Il programma dei negozi ibridi prevede una serie di aiuti economici pubblici, altrimenti quelle attività non sopravviverebbero. L’investimento iniziale varia dai 30 ai 50 mila euro ed è a carico dei Land. In questo modo il governo locale copre circa il 90% dei costi di automazione per rendere il negozio ibrido. In cambio ci guadagna un villaggio vivo, un miglioramento dell’economia locale e elettorato felice.

La Renania-Palatinato ha sostenuto 4 negozi ibridi dall’inizio del 2025, con altri 40 in arrivo in attesa dell’approvazione del nuovo governo regionale conservatore, dopo che i primi risultati hanno mostrato maggiore soddisfazione dei clienti e un aumento dei profitti fino al 20%. Diversi Land tedeschi, tra cui Baviera, Baden-Württemberg e Bassa Sassonia, hanno avviato programmi simili.

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