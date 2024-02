In Giappone è stato creato il bicchiere di birra “perfetto”

Ergonomico e di design, il calice è stato ideato in Giappone per ottenere ben tre sensazioni mentre si beve la birra e godere di un aroma più persistente.

La birra perfetta è soggettiva, il boccale più antico del mondo è storia, e il bicchiere di birra perfetto è oggettivo: arriva dal Giappone ed è stato creato per Sapporo (uno dei marchi di birra più antichi del paese del Sol Levante) da Nendo, un celebre studio nipponico di design. La particolarità del boccale è la sua forma incurvata, cosa che influenza e migliora l’esperienza di chi beve.

Per la precisione, il bicchiere incurvato agisce direttamente sul palato: proprio questo fattore rende molta più giustizia alla birra che si sta sorseggiando in quel momento.

Il bicchiere da birra per ottenere tre diverse sensazioni in bocca

Nendo ha studiato e creato il design per esaltare il gusto della prima birra in bottiglia di Sapporo, lanciata nel 1977 e conosciuta come Kuro Label per la sua etichetta di colore nero. Ha i lati dritti sulla parte anteriore e posteriore, mentre il lato sinistro curva verso l’interno e il lato destro curva verso l’esterno: tale silhouette massimizza “freschezza, aroma e ricchezza” quando si beve.

Fondata nel 2002, Nendo ha già lavorato su invenzioni come le lattine di birra che aiutano a versare la schiuma perfetta, e si è mostrata innovativa anche in questo caso: “L’etichetta Kubo è ben riconosciuta per i suoi molteplici e distinti profili di sapori, che iniziano con il ‘primo sorso’, il ‘medio’ e finiscono con l'”ultimo sorso’, portando il palato attraverso un viaggio di sapori e piaceri complessi in un solo drink. Per massimizzare la ricchezza e l’aroma della birra, è stato progettato un bicchiere con tre diverse sensazioni in bocca”.

I dettagli ergonomici

non solo design, quindi: il lato dritto del bicchiere Sapporo serve a consentire alla birra di gocciolare lungo il centro della lingua fino alla parte posteriore della bocca, con lo scopo di esaltare un gusto frizzante e rinfrescante più persistente del solito. Più persistente significa più aromatico. I Giapponesi non fanno in tempo ad abituarsi all’idea che bere meno birra aiuti a tenere lontano il cancro, che da Sapporo arriva un calice per godersela al meglio.