In Giappone la maionese è diventata una bibita: la berreste?

Una catena di minimarket giapponese ha lanciato una maionese in formato bibita. Le prime recensioni non sono incoraggianti.

Per quando la domanda non è “lo si può fare?”, ma “è il caso di farlo?”. Una catena di minimarket giapponesi ha lanciato Nomu mayo, una maionese in formato bibita. Poteva andare peggio, ma poteva anche andare molto meglio.

Ci risparmiamo il giudicarne il gusto, che non l’abbiamo mai assaggiata e – piccolo spoiler – non è prevista alcuna Prova d’Assaggio (e meno male: in redazione c’è ancora chi deve riprendersi dalla Pepsi con il latte o dalla merenda di Dua Lipa).

Ma Nomu mayo è davvero maionese da bere?

No, non proprio: c’è un piccolo “ma”. La nostra protagonista, infatti, non è propriamente maionese; e pertanto non può essere simulata con un fai-da-te più o meno disgustoso. Nomu mayo è stata descritta dalla stessa Lawson – la catena di minimarket di cui sopra – come una “bevanda in stile maionese“, qualsiasi cosa significhi.

Stando a quanto lasciato trapelare il prodotto sarà disponibile “per un periodo di prova”, in modo tale da valutare la reazione del pubblico e la performance delle vendite. Nulla di strano, a dire il vero: considerando le circostanze, però, pare più un esperimento sociale che un tradizionale sondaggio di performance. A proposito: quali sono le reazioni?

Come potrete immaginare la platea internettiana si è divisa in schieramenti eterogenei ma di segno opposto. C’è chi è disgustato alla sola idea – “Godetevela pure: io me ne starò qui nel mio angolo a vomitare”, si legge su X – e chi invece sta già accarezzando l’idea di acquistare un biglietto aereo per il Paese del Sol Levante. Prima fermata: i minimarket di casa Lawson.

C’è poi un terzo schieramento: quello degli indecisi, dei golosi che prima di essere golosi sono curiosi, di coloro che si sentono abbastanza coraggiosi da volerlo provare per il bene della scienza. Ebbene: vi ammiriamo, ma sappiate che le prime recensioni sembrano tutt’altro che positive.

“L’ho appena provata ed è davvero orribile” ha scritto un utente di Reddit. “Sa di maionese, ma è liquida. Non sono riuscito a berne più che un sorso”. Maionese liquida: recensione puntualissima. Un altro, sulla vetrina dell’ex Twitter, ha invece scritto: “L’ho provata e l’ho buttata nel lavandino“. Un terzo, evidentemente non fan delle mezze misure, ha preferito un approccio più ottimista: “Il prodotto è inutile. Ogni maionese può diventare una bevanda, con il giusto approccio”.