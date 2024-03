In Italia sprechiamo più di 150 miliardi di litri d’acqua ogni anno

In Italia ogni anno si sprecano 151,469 miliardi di litri d'acqua, equivalenti a 302 miliardi di bottiglie da mezzo litro: abbastanza da fare oltre 4 volte il giro del mondo.

Che in Italia ci sia un (grave) problema con lo spreco alimentare non è certo una novità. Su queste pagine, d’altronde, abbiamo a più riprese trattato l’argomento, sottolineando come lo Stivale, in termini di spreco annuo pro capite, si piazzi ben al di sopra della media europea (146 chili complessivi contro 127, a essere ben precisi); e che di fatto, salvo timide contrazioni che lasciano comunque intendere ampi margini di miglioramento, si tratti di un problema che continua a peggiorare.

Può essere (dolorosamente) interessante, rimanendo in questo contesto, ampliare lo sguardo a coinvolgere anche l’acqua che, con il cibo sprecato, viene di fatto gettata via: numeri alla mano, secondo le più recenti stime dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher, l’Italia spreca 151,469 miliardi di litri d’acqua – l’equivalente di oltre 302 miliardi di bottiglie da mezzo litro, che permetterebbero di fare oltre 4 volte il giro del mondo, se affiancate l’una all’altra.

Lo spreco d’acqua in un Paese strozzato dalla siccità

Quel “dolorosamente” nelle righe precedenti l’abbiamo infilato tra parentesi, ma fareste male a ignorarlo: sarebbe infatti bene rapportare i dati che abbiamo appena visto a un contesto – quello italiano, per intenderci – macchiato da un gravissimo deficit idrico, strozzato da un cappio siccitoso furtivo ma sempre, come ci ha insegnato l’ultimo biennio, pericolosamente presente.

Ma torniamo a noi, e allo spreco d’acqua per l’appunto: i dati, dicevamo, sono tratti dalle stime dell’Osservatorio internazionale Waste Watcher, che ha di fatto preso in esame il report italiano 2024 sulla quantità di cibo sprecato (566,3 grammi pro capite a settimana) in vista della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre proprio nella giornata di oggi, venerdì 22 marzo.

I numeri li abbiamo già visti – lo spreco si quantifica in oltre 150 miliardi di litri all’anno, che tradotti in termini prettamente economici considerando il costo delle utenze idriche domestiche equivale a un valore di 395,835 milioni di euro.

Vale poi la pena notare che, stando ancora ai dati di Waste Watcher, la produzione italiana di acqua in bottiglia si attesta ad appena 14,5 miliardi di litri: un numero quasi dieci volte inferiore rispetto all’impronta idrica dello spreco alimentare domestico.

“La crisi climatica impone a ciascuno di noi comportamenti responsabili nella gestione del cibo così come nell’utilizzo dell’acqua nel nostro quotidiano” ha commentato il direttore scientifico dell’Osservatorio Waste Watcher, Andrea Segrè. “Il settore primario usufruisce del 60% delle acque dolci utilizzate dall’uomo, che successivamente finiamo per sprecare, l’acqua è dunque un costo indiretto del cibo gettato”.