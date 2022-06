India, cucina solo noodles precotti a colazione, pranzo e cena: marito chiede divorzio

di Manuela 2 Giugno 2022

Questa storia curiosa arriva dall’India: un uomo ha chiesto il divorzio alla moglie in quanto la consorte cucinava solo noodles precotti. E questo a colazione, pranzo e cena.

Secondo quanto riferito dal marito, la donna, dopo il matrimonio, ha cucinato per la neo-famiglia preparando solamente un’unica pietanza, sempre la stessa: i noodles precotti, quelli che vendono in busta chiusa e a cui bisogna aggiungere solo dell’acqua per ricavarne la consueta zuppa.

Stanco di mangiare sempre e solo noodles, alla fine l’uomo ha chiesto il divorzio. A rendere noto l’accaduto è stato un giudice. Come riportato dal New Indian Press, ci sono molte cause matrimoniali in cui la coppia in questione chiede il divorzio per motivi banali. Un esempio è proprio quello di quest’uomo: il marito non ne poteva più di mangiare solo noodles.

A netto dell’ovvia considerazione che avrebbe potuto rimboccarsi le maniche e mettersi a cucinare pure lui, alla fine il giudice ha spiegato che il “caso Maggi” (così ribattezzato a causa della marca dei noodles in questione) si è risolto con un divorzio consensuale.

In India non sono inconsueti divorzi per motivazioni alquanto desolanti. Per esempio, ci sono coppie che hanno chiesto di divorziare già il giorno dopo il matrimonio in quanto uno dei due coniugi aveva messo il sale dalla parte sbagliata del piatto. Qualcun altro, invece, ha voluto divorziare perché non convinto del colore dell’abito della sposa. E pare che questi divorzi vengano richiesti sia nel caso di matrimoni combinati che di matrimoni non combinati.