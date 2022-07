India, ministro beve l’acqua del fiume sacro per dimostrare che non è inquinata: ricoverato

India un ministro ha deciso di bere l'acqua del fiume sacro per dimostrare a tutti che non era assolutamente inquinata. Ovviamente è stato ricoverato.

di Manuela 24 Luglio 2022

Bisogna sempre essere convinti delle proprie affermazioni. Lo sa bene questo ministro dell’India che ha deciso di bere l’acqua del fiume sacro per dimostrare a tutti che non era inquinata. Peccato solo che poi sia stato ricoverato.

Bhagwant Mann è il primo ministro del Punjab, in India (ricordiamo che il paese ha da poco ridotto le esportazioni di farina). Per qualche motivo rimasto ignoto ha girato un video nel quale lo si vede bere direttamente dalle acque del fiume sacro Kali Bein. Il suo intento era nobile: dimostrare che non era inquinato e che la sua acqua era del tutto potabile. Forte di questa sua convinzione ha bevuto un bel bicchierone, passandosi poi anche l’acqua sul viso e sulla barba.

Solo che quell’acqua, probabilmente, era leggerissimamente contaminata visto che due giorni dopo la pubblica dimostrazione, ha cominciato a sentire un forte mal di stomaco. L’uomo si trovava nella sua residenza ufficiale a Chandigarh quando ha iniziato a sentirsi male nella serata di martedì. Il malessere è continuato e mercoledì mattina si è reso necessario trasportarlo in aereo presso l’ospedale di Delhi.

Qui l’uomo, ancora afflitto da sintomi gastroenterici, è stato tenuto sotto osservazione. Dopo un giorno di ricovero, il primo ministro è stato dimesso. Ovviamente l’ufficio governativo non ha confermato il ricovero, ma un funzionario adesso ha dichiarato che Mann sta bene e che è già tornato al lavoro.

Diciamo che forse quell’acqua era un tantino contaminata, anche se non è stato resa pubblica l’esatta causa del malessere del ministro.