India: “una pizza al mese”, questa la clausola in un contratto di matrimonio

In India gli amici degli sposi hanno inserito una singolare clausola in un contratto di matrimonio: "una pizza al mese".

di Manuela 18 Luglio 2022

Clausole di matrimonio strane e dove trovarle: ma in India, of course. Qui gli amici di una coppia indiana hanno redatto un contratto di matrimonio dove in cima alle clausole spicca quella relativa al fatto di mangiare “una pizza al mese”.

Si tratta, ovviamente, di un contratto goliardico, stilato dagli stessi amici e che, per quanto firmato dalla coppia, non è proprio vincolante ai sensi della legge. Tuttavia il video di Instagram dove si vedono gli sposi mentre firmano il contratto ha spopolato, segnando più di 45 milioni di visualizzazioni.

Ci si potrebbe chiedere il perché di questa clausola: di solito quando firmi un contratto del genere lo fai per sapere a chi lascerai il pesce rosso in caso di divorzio, a chi andrà la tenuta sulle Alpi svizzere e a chi il villino sull’isola tropicale sperduta. Qui, invece, pare che sia stato per placare lo spirito della sposa che, a detta degli amici, è una maniaca della pizza.

Shanti Prasad, 24 anni, si è appena sposata con il suo storico fidanzato del college, Mintu Rai, 25 anni. Secondo gli amici l’amore di Shanti per la pizza è secondo solo a quello per Mintu.

Già mentre si frequentavano al college, Mintu aveva capito che per corteggiarla doveva portarla in pizzeria in quanto lei parlava sempre di pizza. Ovviamente anche a Mintu piace la pizza, ma a livelli normali e, a un certo punto, ha cominciato a provarle a spiegare che mica si poteva mangiare pizza tutti i giorni. Anzi, ogni tanto le diceva di prendere qualcosa d’altro, ma la pizza rimaneva alla base dei loro appuntamenti.

In realtà la coppia non ha mai litigato sul serio per il cibo, anche se Mintu era irritato ogni volta che doveva mangiare la pizza, cosa che era diventata motivo di scherzo fra gli amici.

Da lì proprio gli amici hanno avuto l’idea di stilare un contratto matrimoniale dove veniva specificato che la coppia avrebbe dovuto mangiare almeno una pizza al mese. Ma Shanti riuscirà a sopravvivere solo con una pizza al mese?

Certo che in India il cibo è spesso fonte di discordia per le coppie sposate. Un po’ di tempo fa un uomo aveva chiesto il divorzio dalla moglie perché questa gli preparava sempre e solo noodles precotti a colazione, pranzo e cena.