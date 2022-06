Inflazione, la Francia pianifica un fondo di aiuti da 8,4 miliardi di dollari

di Luca Venturino 27 Giugno 2022

Le autorità legislative della Francia sono attualmente impegnate nel pianificare un nuovo disegno di legge volto a rafforzare sensibilmente il potere d’acquisto delle famiglie che, in seguito agli ultimi scossoni al mercato globale internazionale (causati prima dall’imperversare della pandemia e poi dallo scoppio della guerra in Ucraina – passando anche, perché no, attraverso condizioni climatiche decisamente avverse), si è ridotto drammaticamente. Stando a quanto lasciato trapelare il fondo ha un valore complessivo di 8,4 miliardi di euro e, di fatto, aumenterà del 4% alcune forme di assistenza governativa per permettere alle famiglie francesi di rispondere alla crescita del tasso di inflazione.

La misura rimarrà in vigore da luglio fino ad aprile del prossimo anno e, secondo quanto riportato dal quotidiano economico Les Echos, introdurrà una serie di incrementi alle prestazioni assistenziali per famiglie, lavoratori disoccupati e portatori di handicap nonché alle erogazioni pensionistiche. Ricordiamo, in questo contesto, che l’inflazione francese fa registrare un valore medio del 5,6% e che di fatto il settore agroalimentare nazionale ha dovuto affrontare – oltre alle difficoltà elencate in apertura – anche la diffusione dell’emergenza aviaria: ciononostante, gli esperti della banca centrale francese prevedono che il tasso di inflazione dovrebbe calare fino al 3,4% nel 2023 per poi addirittura scendere appena al di sotto dell’obiettivo del 2% della Banca centrale europea nel 2024.