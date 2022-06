Influenza aviaria, la Francia rimuove le restrizioni agli allevamenti

di Luca Venturino 8 Giugno 2022

Il ministero dell’agricoltura della Francia ha dichiarato l’intenzione di rimuovere quanto prima le restrizioni introdotte per impedire la diffusione dell‘influenza aviaria negli allevamenti di pollame di tutto il Paese, citando una rassicurante interruzione dei focolai di positività negli ultimi tempi. Ricordiamo, per chi si fosse perso le ultime puntate, che nella sola Francia si è consumata una vera e propria mattanza nel corso della lotta all’aviaria, con circa 16 milioni di polli abbattuti tra novembre e maggio.

Occorre sottolineare, in questo contesto, che i cugini d’oltralpe avevano già allentato alcune restrizioni nel corso del mese di maggio, preferendo tuttavia mantenerle nelle regioni più colpite: da allora sono stati individuati solamente altri quattro focolai e nessuno dal 17 maggio, portando una ventata di ottimismo. “La crisi è alle nostre spalle” ha addirittura commentato un funzionario del ministero, facendo anche riferimento agli aumenti dei prezzi delle uova causati proprio dall’imperversare del morbo.

Complessivamente la Francia ha registrato 1378 focolai di influenza aviaria dalla fine di novembre, con il Pays de Loire – la seconda regione per produzione di pollame nel territorio francese – che è stata di gran lunga l’area più colpita. Stando a quanto dichiarato dal ministero, infatti, alcune misure sanitarie verranno mantenute in vigore in aree come questa, dove il rischio – seppur drasticamente diminuito – continua a intimorire le autorità.