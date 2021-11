Infusi, erbe e filtri Erba Logica: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 29 Novembre 2021

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti di Infusi, erbe e filtri di Erba Logica a causa di un rischio microbiologico. L’allerta sul sito risale alla settimana scorsa, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri non è indicata la data dei controlli effettivi.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Erba Logica, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Soc. Agr. Le Ruote dei Pavoni S.S.

Queste sono le denominazioni ufficiali dei prodotti interessati dal richiamo, comprensive del numero di lotto di produzione, della data di scadenza o termine minimo di conservazione e dell’unità di vendita:

Erbe che Alleggeriscono (Sacchetto 15 filtri 18 gr, Barattolo 40 gr, Barattolo 20 filtri 24 gr): numero di lotto 2052 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 18, 24 e 40 grammi

(Sacchetto 15 filtri 18 gr, Barattolo 40 gr, Barattolo 20 filtri 24 gr): numero di lotto 2052 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 18, 24 e 40 grammi Barattolo degustazione Infusi 45 filtri : numero di lotto 2021 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 54 grammi

: numero di lotto 2021 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 54 grammi Scatola degustazione erbe che risolvono 45 filtri : numero di lotto 2055 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 54 grammi

: numero di lotto 2055 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 54 grammi Infuso Leggerezza (Sacchetto 40 gr e 15 filtri 18 gr, Barattolo 40 gr e 20 filtri 24 gr, scatla 15 filtri 18 gr): numero di lotto 2008 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 18, 24 e 40 grammi

(Sacchetto 40 gr e 15 filtri 18 gr, Barattolo 40 gr e 20 filtri 24 gr, scatla 15 filtri 18 gr): numero di lotto 2008 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 18, 24 e 40 grammi Scatola 15 filtri leggerezza : numero di lotto 2008 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla scatola da 15 filtri da 1,2 grammi

: numero di lotto 2008 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla scatola da 15 filtri da 1,2 grammi Scatola degustazione Infusi 45 filtri: numero lotto 2020 dal 19-01-2024 all’11-11-2024, data di scadenza o termine minimo di conservazione dal 19 gennaio 2024 all’11 novembre 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 54 grammi

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè una sospetta contaminazione da Salmonella. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma è bene specificare che il richiamo si riferisce solamente ai lotti con le scadenze sopra indicate. Se già acquistati e presenti in casa, il consiglio in questo caso è di non utilizzarli.