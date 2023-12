Inizia MasterChef Italia 13: ecco tutte le novità

Ci siamo, per un X-Factor che finisce, un MasterChef inizia. Come ormai da copione da anni, appena finisce X-Factor ecco che su Sky Uno arriva MasterChef Italia 13. L’appuntamento è il solito: la prima puntata sarà quella di giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW. Fin qui nulla di nuovo. Eppure qualche novità in questa edizione ci sarà.

Che novità ci attendono a MasterChef Italia 13?

Sgombriamo subito il campo dai dubbi: confermati anche quest’anno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Lo sappiamo, ogni anno quando si avvicina l’inizio di MasterChef si rincorrono voci di questo o quel giudice che non ci sarà. Quest’anno, poi, con l’intervento di Locatelli e il ricovero in ospedale, tali rumors ci sono andati a nozze.

Ma come ogni anno in quelle voci non c’era niente di vero: i tre giudici rimangono saldi alla conduzione del cooking show. Come da tradizione si comincia con le Selezioni: gli aspiranti chef che hanno superato lo scoglio dei casting dovranno conquistare l’approvazione dei giudici per poter ottenere l’ambito grembiule bianco che gli permetterà di entrare a far parte a pieno diritto della Masterclass ufficiale.

Le novità di questa edizione iniziano da subito. I tre giudici, infatti, in ogni puntata saranno accompagnati da un altro personaggio, diverso di puntata in puntata. Costui o costei li aiuterà a decidere ci far andare avanti e chi eliminare durante i vari Live Cooking e durante lo Stress Test. La particolarità è che i concorrenti non vedranno direttamente questo personaggio, il quale rimarrà nascosto in studio per tutta la durata della prova. Starà a lui valutare le capacità e le eventuali mancanze dei partecipanti.

Ma aspettate, fermi tutti: Stress Test? Già, si tratta di una nuova prova a tempo in cui gli aspiranti chef dovranno cimentarsi per poter continuare a indossare il grembiule bianco.

Una volta selezionata la Masterclass, con i suoi venti grembiuli bianchi, inizieranno le solite sfide, variamente combinate fra di loro (di solito sono tre a puntata):

Mystery Box: a seconda dell’ispirazione e dell’inventiva dei giudici, sempre più strane e misteriose

Skill Test: questa è una prova assai temuta visto che mette alla prova le abilità tecniche degli aspiranti chef, giudicati sia dai giudici che da altri chef ed esperti chiamati in causa per l’occasione

Pressure Test: altra prova temuta perché mette sotto pressione i concorrenti

Prova in esterna: con location che cambia di volta in volta

In aggiunta, poi, ogni tanto farà capolino anche uno Stress Test, tanto per variare un po’.

Ovviamente ancora non si sa quali chef, esperti e pasticceri saranno presenti come ospiti, ma immaginiamo che, come al solito, ci sarà anche lui, l’inossidabile sosia dell’Imperatore Palpatine, Iginio Massari. Che speriamo torni a gestire la prova di pasticceria.