di Manuela 22 Settembre 2021

Su Instagram è arrivata una nuova funzione che si rivela essere particolarmente utile per cercare i ristoranti di zona: si tratta della feature “Cerca sulla mappa”.

In realtà questa nuova funzione è nata con lo scopo di aiutare gli utenti a trovare nuovi luoghi da visitare. E fra di essi ricadono anche ristoranti, pizzerie, caffè e bar.

Ma come funziona questa feature? È molto semplice in realtà: è stata realizzata considerando il fatto che molti utenti che usano Instagram per condividere le foto dei posti che visitano, utilizzano gli hashtag. Succede spesso per destinazioni di viaggio, ristoranti e locali. Inoltre spesso gli utenti usano li hashtag proprio per cercare nuovi posti.

Da qui nasce l’idea della funzione “Cerca sulla mappa”. La potrete utilizzare in due modi:

tab di navigazione : se premete sulla nuova icona della mappa che compare nell’angolo in alto a destra della tab di navigazione, ecco che vi verranno mostrati luoghi popolari con hashtag di vario tipo, fra cui anche ristoranti, caffè e mete turistiche vicine alla vostra posizione

: se premete sulla nuova icona della mappa che compare nell’angolo in alto a destra della tab di navigazione, ecco che vi verranno mostrati luoghi popolari con hashtag di vario tipo, fra cui anche ristoranti, caffè e mete turistiche vicine alla vostra posizione ricerca degli hashtag: se fate una ricerca tramite l’hashtag #ristorante ecco che nei risultati compariranno le attività commerciali e della ristorazione nelle vicinanze pubblicate proprio con quell’hashtag

Attenzione però: questa funzione sarà disponibile solamente in alcuni paesi selezionati all’inizio. Stranamente, questa volta l’Italia farà parte di questo primo slot di prova, insieme a Spagna, Portogallo e Grecia. Solo in un secondo momento la funzione verrà ampliata anche ad altri paesi.

Questa funzione si rivela essere utile anche per i proprietari delle piccole imprese che, in tal modo, potranno raggiungere una platea di clienti più ampia.