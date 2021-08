La pizza è il piatto italiano più fotografato su Instagram

Su Instagram pare che sia la pizza il piatto italiano più fotografato in assoluto, seguito dal risotto e dalle lasagne bolognesi. Solo nona la carbonara.

di Manuela 25 Agosto 2021

Uno studio pubblicato da Thuisbezorgd.nl ha dimostrato che il piatto italiano più fotografato su Instagram è la pizza. A seguire si piazza il risotto, mentre in terza posizione troviamo le lasagne bolognesi. E se vi state chiedendo dove sia la carbonara, ebbene, per lei solo il nono posto.

Secondo i dati rivelati dallo studio, la pizza è il piatto italiano più amato e popolare sul social network fotografico: a lei sono dedicati 86.380.378 hashtag (per ora). Anzi: ha più hashtag rispetto a tutti i piatti analizzati in ben 180 Paesi. Al secondo posto si piazza il risotto con 3.341.366 hashtag, mentre le lasagne alla bolognese arrivano al terzo posto con 986.538 hashtag.

A seguire troviamo la caprese in quarta posizione, mentre al quinto posto troviamo le tagliatelle al ragù alla bolognese e in sesta posizione la porchetta. In settima posizione, invece, troviamo la porchetta.

Ottavo posto per il minestrone, al nono troviamo la pasta alla carbonara, mentre in decima posizione abbiamo gli spaghetti alle vongole.

Ma ecco tutta la top ten, inclusi gli hashtag:

Pizza: 86.380.378 hashtag Risotto: 3.341.366 hashtag Lasagne alla Bolognese: 986.538 hashtag Caprese Salad: 814.885 hashtag Tagliatelle al ragù alla Bolognese: 402.350 hashtag Porchetta: 295.071 hashtag Parmigiana: 293.812 hashtag Minestrone: 216.761 hashtag Pasta Carbonara: 92.950 hashtag Spaghetti alle Vongole: 66.816 hashtag

Un altro studio ha rivelato, invece, che è il gelato il cibo da spiaggia più fotografato su Instagram.