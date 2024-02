Mulino Bianco lancia un nuovo biscotto: ecco gli Intrecci

Arrivano nuovi biscotti Mulino Bianco, realizzati nello stabilimento di Novara in tre anni di ricerca: gli Intrecci, ecco il loro nome, sono a quanto pare un risultato unico nella storia aziendale, che è in attesa di brevetto europeo. Si tratta di un biscotto in parte integrale, composto da due pastafrolle intrecciate e gocce di cioccolato.

Gli Intrecci saranno i primi biscotti presentati da Mulino Bianco per la nuova campagna di brand positioning C’è un mondo più buono, definita dall’azienda “naturale evoluzione del brand che vuole da sempre regalare agli italiani una visione del mondo positiva, autentica, fatta di gesti e prodotti semplici ma ricchi di significato“.

Come sono fatti gli Intrecci Mulino Bianco

Come anticipato, i nuovi biscotti sono composti da un intreccio di due frolle diverse: una al cacao e l’altra con una piccola percentuale di grano saraceno integrale (il 2%), con basi di farina integrale e farina di frumento. Entrambe sono arricchite con gocce di cioccolato fondente. Quella di grano saraceno da sola è una farina naturalmente priva di glutine (nonostante il nome, il grano saraceno non appartiene alla famiglia del frumento) e dal sapore particolare, che sempre più spesso è inserita nei prodotti secchi o da forno sia dolce sia salati, seppur in piccole quantità come in questo caso.

Per quanto riguarda la farina 00, Mulino Bianco fa sapere nel comunicato stampa che proviene da agricoltura sostenibile (nel rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dallo schema di certificazione ISSC Plus) e secondo il disciplinare redatto insieme al WWF. L’obiettivo è portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro della comunità di agricoltori e promuovere la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Secondo i dati Nielsen, il 60% degli italiani sceglie una colazione a base di biscotti da inzuppare: per questo motivo Mulino Bianco sceglie di affiancare alla linea di prodotti classici o nostalgici anche grani più particolari e formule nuove.

Gli ingredienti nel dettaglio

Dal sito web aziendale, riportiamo la lista ingredienti dei nuovi Intrecci Mulino Bianco (senza grassi idrogenati né coloranti). Parliamo di: farina integrale di frumento 27%, farina di frumento 24,5%, zucchero, olio di girasole, cioccolato fondente 9,2% (pasta di cacao, zucchero, cacao, cacao magro, emulsionante: lecitina di soia, aroma), burro, uova fresche, farina integrale di grano saraceno 2%,cacao, miele, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), aromi (latte), sale. Facendo due conti, quindi, gli Intrecci sono integrali al 29% sul 53,5% di farine totali.