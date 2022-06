Instant Noodles Hot Chili Flavor di Lucky Me: richiamo per rischio chimico

di Manuela 14 Giugno 2022

È stato pubblicato sul sito Salute.gov un nuovo richiamo dopo quelli relativi ai Semi di Chia di vari marchi: è stato ritirato dal commercio un lotto degli Instant Noodles Hot Chili Flavor di Lucky Me a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 giugno 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 13 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Lucky Me Instant Noodles Hot Chili Flavor 60g, mentre il marchio del prodotto è Lucky Me, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Uniontrade S.p.A., con sede dello stabilimento in via E. Mattei 1 a Peschiera Borromeo (MI) e il nome del produttore è Monde Nissin (Thailand) Co., Ltd. Sull’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello contrassegnato dalla data 27/07/2021, lotto con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 luglio 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 60 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a non mangiare il numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa, mentre i rivenditori dovranno bloccarlo, identificarlo come “non vendibile” e attivare tutta la procedura di richiamo dal mercato.