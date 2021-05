Integratore alimentare Ispaghul di Erba Vita: richiamo per rischio chimico

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato un lotto dell’integratore alimentare Ispaghul di Erba Vita a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 24 maggio 2021, mentre sull’avviso di richiamo la data effettiva dei controlli veri e propri è quella del 30 aprile 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Ispaghul, mentre il marchio del prodotto è Erba Vita e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Erba Vita Group Spa. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Erba Vita, mentre il nome del produttore è Erba Vita Group spa, con sede dello stabilimento in via dei Faggi 26 a Chiesanuova (RSM).

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è 6021, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 marzo 2024 e unità di vendita rappresentata dal barattolo da 30 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza accertata di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla normativa vigente per l’uso in integratori alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale (Reg. CE n. 396/2005).

Nelle avvertenze non è indicato nulla, ma in questi casi il consiglio è quello di evitare il numero di lotto del prodotto in questione se già presente in casa.