Integratore alimentare Psillo Cuticola Polvere di Erba Vita: richiamo per rischio chimico

Dopo l’integratore Ispaghul, ecco che un nuovo richiamo è comparso sul sito Salute.gov: questa volta sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dell’integratore alimentare Psillo Cuticola Polvere di Erba Vita a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 24 maggio 2021, ma sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 30 aprile 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Psillo Cuticola Polvere, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Erba Vita. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il nome del produttore è Erba Vita Group Spa, con sede dello stabilimento in via dei Faggi n. 26 a Chiesanuova (RSM).

I numeri dei lotti coinvolti nel richiamo sono:

4921, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 febbraio 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 100 grammi

8821, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 marzo 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 100 grammi

In entrambi i casi, il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente la presenza accertata di ossido di etilene oltre i limiti consentiti dalla normativa viente in materia di utilizzo negli integratori alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale (Reg. CE n. 396/2005).

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma di solito in questi casi il consiglio è quello di non consumare i numeri di lotto indicati sopra relativi al prodotto al centro del richiamo.