Inter, Alessandro Bastoni scioccato dalla dieta di un compagno: “Mangia robe allucinanti”

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

È lecito immaginare che i calciatori, in quanto atleti professionisti, seguano una dieta e un regime di allenamento impeccabile. Ok, vero, alcuni magari meno di altri – Fantantonio Cassano con un po’ di panzetta ce lo ricordiamo tutti, no? – ma rimane il fatto che correre una manciata di chilometri per un’ora e mezza talvolta diverse volte a settimana per quasi un anno intero sia uno sforzo fisico notevole. Comprensibile, dunque, che gli stessi calciatori provino ammirazione (e magari anche un po’ d’invidia) per quei colleghi che, a stagione quasi conclusa, hanno ancora le energie per correre come dei dannati: è questo il caso di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, che nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha confessato di essere rimasto colpito dalle doti atletiche di un suo compagno di squadra, Ivan Perisic, tanto da arrivare a chiedergli quale dieta segua per essere così in forma.

“Va sempre forte” ha commentato Bastoni. “Ieri sera a cenagli ho chiesto di dirmi cosa mangia perché voglio andare anche io così forte, magari è quello”. La risposta del croato, però, ha lasciato il difensore senza parole: “Tacchino con avocado e pane, una roba allucinante. Ho preferito evitare”. Non si tratta, tra l’altro, della prima controversia alimentare scoppiata tra i giocatori nerazzurri: solo qualche mese fa, infatti, il terzino olandese Denzel Dumfries ha rischiato di inimicarsi lo spogliatoio perché, durante una cena con la squadra, ha tentato di aggiungere del pollo alla sua parta al pesto.