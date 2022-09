Irlanda, scappano dal ristorante senza saldare il conto: la cameriera viene costretta a pagare

In Irlanda una cameriera è stata obbligata dai titolari a pagare per un gruppo di clienti fuggiti dal ristorante senza aver saldato il conto.

di Luca Venturino 21 Settembre 2022

Antipasto, primo, secondo, dolce, acqua e magari un bicchiere (o perché no, facciamo anche due) di vino. Chi paga il conto? La cameriera, ovviamente – che la proverbiale fetta di deretano non ce la vuoi mettere? No, non ci stiamo riferendo a un gesto di incredibile (benché immotivata) generosità, ma di quanto realmente accaduto in un ristorante in Irlanda. L’intera vicenda, diffusa in primis da una radio locale e poi esplosa fino a raggiungere i media esteri, è di fatto tanto semplice quanto sconvolgente: un gruppetto di clienti si è intrattenuto in un ristorante e poi, al momento di dover pagare il conto, è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

A pagarne le conseguenze – in tutti i sensi, di fatto – è stata la povera cameriera che li aveva serviti: evidentemente imbestialiti al punto da diventare irragionevoli, i proprietari del locale l’hanno infatti costretta a versare quanto dovuto al loro posto. La madre della ragazza, però, non ha saputo buttar giù il boccone amaro e ha deciso di denunciare il tutto a una emittente radio locale, sottolineando come la figlia finì per lavorare praticamente a gratis quel giorno.

La nostra (remota) speranza è che, accecati dalla propria arroganza, i clienti abbiano deciso di vantarsi di quanto capitato con un bel post su Facebook, in modo che i titolari – o chi per essi – possa identificarli. Vi sembra una speranza troppo ingenua? Curioso: eppure è esattamente quanto capitato a Treviso appena la settimana scorsa.