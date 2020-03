Irlanda: William e Kate in visita alla fabbrica della Guinness

In Irlanda William e Kate si sono concessi una visita alla fabbrica della Guinness. Con annesso assaggio, ovvio. Il principe William e la Duchessa di Cambridge sono in visita ufficiale presso la repubblica d’Irlanda. Fra i tanti appuntamenti ufficiali della coppia reale, uno dei più interessanti (anche per loro, immaginiamo) è stata la visita alla sede ufficiale del celebre marchio di birra.

La coppia si trova a Dublino dal 3 marzo e rimarrà nella Repubblica d’Irlanda per tre giorni. I due hanno deciso di inaugurare il loro viaggio diplomatico con una visita alla fabbrica della Guinness. Kate, che non ne sbaglia una, si è presentata con un lungo abito verde, proprio per omaggiare i colori tradizionali dell’Irlanda.

William e Kate hanno così fatto una visita guidata nel quartier generale della Guinness. Finita la visita, come da tradizione in questi casi è stato loro offerto un boccale di birra che i due si sono guardati bene dal rifiutare.

Purtroppo, però, anche questa bella visita guidata è terminata e adesso William e Kate hanno dovuto salutare la Guinness per riprendere i loro impegni ufficiali, fra cui incontri vari con il presidente Michael D. Higgins, il premier ad intermi Leo Varadkar e altri leader politici e diversi esponenti della società civile. Oltre che a Dublino, la coppia si recherà anche a Galway e nelle contee di Meath e Kildare. Ma visto che non disdegnano qualche serata tranquilla al pub, siamo sicuri che la visita alla Guinness sia stata la loro tappa preferita.

[Crediti Foto | Instagram – Kensington Royal]