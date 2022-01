Irpinia: chiuso salumificio per reati ambientali, sequestrati 92mila kg di carne

di Manuela 19 Gennaio 2022

Andiamo in Irpinia perché qui i Carabinieri hanno chiuso un salumificio a causa di diversi reati ambientali. Inoltre sono anche stati sequestrati qualcosa come 92mila kg di carne.

L’operazione è stata messa a segno dai Caraninieri di Serino, in provincia di Avellino, coadiuvati dai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina. Durante una serie di controlli, hanno riscontrato parecchie irregolarità in materia ambientale in un salumificio di Serino.

L’attività, infatti, non era in regola con le necessarie autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera. Inoltre non erano in regola neanche quelle relative allo scarico dei reflui industriali.

Alla luce di tali violazioni, i Carabinieri Forestali hanno deciso di optare per la chiusura con sequestro preventivo del salumificio. Ma non è finita qui. I militari dell’arma hanno anche provveduto a sequestrare tutti i generi alimentari trovati in loco: si trattava di 92 tonnellate di carne, sia che fresca che essiccata che confezionata.

Il valore totale di questo sequestro è di circa 1 milione di euro. Infine il proprietario del salumificio è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Qualche giorno fa, invece, in cinque regioni italiane erano stati sequestrati 200 ettolitri di vino, mentre a fine dicembre in Emilia-Romagna i NAS avevano sequestrato 6 tonnellate di alimenti.