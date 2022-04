Isabella Potì, fiocco azzurro al BROS: è nato Aron

di Luca Venturino 29 Aprile 2022

Ve la ricordate Isabella Potì che sfila alla Milano Fashion Week con il pancione tondo, vestita di un abito rosa cipria disegnato per l’occasione da Giorgio Armani? Ebbene, è tempo di appendere il fiocco azzurro all’entrata del BROS, in quel di Lecce, perché la pastry chef e il suo compagno Floriano Pellegrino hanno finalmente potuto festeggiare la nascita del loro primo figlio, Aron.

Il primo indizio della sua nascita arriva direttamente dal profilo Instagram personale di Isabella Potì, che ha pubblicato una foto in cui tiene in mano una piccola scarpina griffata Nike personalizzata con le iniziali AP che, come lei stessa ci suggerisce tramite la didascalia, stanno per Aron Pellegrino. Un annuncio un po’ criptico per alcuni dei suoi seguaci, che si chiedono se il piccolo sia davvero nato o se la chef stesse semplicemente facendo acquisti in vista del suo arrivo. Una manciata di giorni dopo, però, ecco il post che fuga ogni dubbio: una serie di foto del piccolo Aron, in bianco e nero, che in uno scatto viene ritratto mentre dorme appoggiato al petto della madre e, in un altro, mentre le stringe un dito con la manina.