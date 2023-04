Isabella Potì: i Bros’ annunciano l’arrivo di un secondo bambino, un anno dopo Aron

di Luca Venturino 21 Aprile 2023

È di nuovo tempo di fiocchi in casa Bros’: a un anno circa dalla nascita del piccolo Aron, il primo figlio di Isabella Potì e Floriano Pellegrino, ecco che la pastry chef ha di nuovo preso la via dei social per annunciare una seconda gravidanza. I dettagli sono piuttosto rarefatti, a dire il vero: non si sa nulla su che colore sarà il nuovo fiocco da appendere all’entrata del locale – azzurro, per tenere compagnia ad Aron; o rosa per una sorellina? – né su eventuali previsioni circa la data di nascita del nuovo bambino.

Isabella Potì e la seconda gravidanza: un nuovo bambino in casa Bros’

L’annuncio non è declinato nei classici termini della dolce attesa, ma è comunque più che eloquente: “Another baby is calling” si legge nella didascalia che accompagna le foto su Instagram, traducibile grossomodo in “Un altro bambino sta chiamando”. Foto che, per di più, ritraggono Isabella Potì con un cellulare giocattolo – che immaginiamo appartenga ad Aron – poggiato all’orecchio. A onore del vero dobbiamo dire che da questo primo scatto sarebbe stato difficile immaginare una gravidanza, tant’è che il ventre rimane quasi completamente nascosto sotto il bordo del tavolo.

Avremmo potuto immaginare che il bimbo che sta chiamando potesse essere un progetto per l’immediato futuro, o al massimo speculare su una gravidanza appena giunta alle sue primissime fasi. La seconda – e ultima – foto, però, fuga ogni dubbio: di nuovo il cellulare giocattolo ben saldo vicino all’orecchio, con l’altra mano appoggiata sul pancione come a suggerire che sì, è proprio il nuovo bambino ad aver telefonato.

Lungi da noi improvvisare un parere medico, ma la gravidanza si direbbe piuttosto avanzata – il che, considerando come accennato in apertura di articolo che il primogenito Aron è venuto al mondo circa un annetto fa, ci pare più che plausibile. I nostri lettori più attenti ricorderanno che la sua nascita venne inizialmente annunciata con uno scatto un po’ criptico: una piccola scarpina griffata Nike e personalizzata con le iniziali AP – Aron Pellegrino, per l’appunto.

In molti avevano interpretato la foto come un semplice acquisto in vista del suo arrivo – che, per inciso, era comunque atteso nel futuro prossimo se non prossimissimo -, ma appena una manciata di giorni dopo Isabella Potì pubblicò un piccolo carosello che ritraevano il piccolo Aron, in bianco e nero, prima mentre dormiva appoggiato al petto della pastry chef e poi, in un secondo scatto, mentre le stringeva il dito con la manina.