Ischia, nuovi sviluppi per il cameriere massacrato: “Non è stato lui a importunare la cliente”

Pare che il cameriere di Ischia massacrato brutalmente da due clienti sia in realtà innocente: non sarebbe stato lui a importunare la donna.

di Luca Venturino 26 Agosto 2022

Boris Boffelli, cameriere, è stato malmenato brutalmente da due clienti di un hotel di Ischia in seguito a un presunto apprezzamento a una terza cliente. L’uomo, colpito ripetutamente alla testa con una bottiglia, è stato soccorso dal personale medico e poi trasportato in elicottero verso Napoli, dove è stato necessario un intervento chirurgico di urgenza al volto. Il personale medico aveva indicato una prognosi di 45 giorni ma, secondo le ultime notizie trapelate, pare che il cameriere rischi di perdere permanentemente un occhio. Come già vi avevamo raccontato i due aggressori, due uomini originari del capoluogo campano rispettivamente di 35 e 37 anni, sono invece stati facilmente identificati dagli agenti delle forze dell’ordine, denunciati per lesioni gravissime e infine proposti per il foglio di via dall’isola di Ischia.

I due in questione avevano aggredito Boffelli, come accennato, poiché quest’ultimo aveva rivolto un apprezzamento non gradito a una donna, ospite dell’hotel insieme a un’altra amica e ai due aggressori. La cliente, evidentemente scossa, avrebbe poi riferito al compagno quanto accaduto, e da lì sarebbe scoppiata la discussione poi degenerata in violenza. Secondo gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, si sarebbe trattato di un errore di persona: secondo i suoi stessi famigliari, infatti, a importunare la donna non sarebbe stato Boffelli – sposato e padre di due figlie -, ma un suo collega.