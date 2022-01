Isola Rizza: l’unico supermercato del paese chiude per Covid, il sindaco consegna la spesa a domicilio

di Manuela 19 Gennaio 2022

In tempi di Coronavirus succede anche questo. A Isola Rizza, in provincia di Verona, è stato chiuso per Covid l’unico supermercato del paese. Il sindaco ha così deciso di consegnare la spesa a domicilio.

A raccontare la vicenda a Mattino Cinque News è stato il sindaco Vittoria Calò. Come era prevedibile, l’ondata di contagi Omicron con annesse quarantene sta mettendo a dura prova soprattutto i piccoli comuni: negozi ed esercizi commerciali, bar e ristoranti sono costretti a chiudere in quanto spesso la maggior parte dei dipendenti si trova in quarantena, rendendo così impossibile a queste attività rimanere aperte (e la stessa cosa succede dappertutto nel mondo, anche negli Stati Uniti).

È proprio questo che è successo a Isola Rizza: l’imperversare della variante Omicron ha fatto sì che i gestori dell’unico supermercato del paese dovessero chiudere temporaneamente i battenti.

Il che, però, ha inevitabilmente provocato una serie di problemi a cascata: molte persone si sono trovate in difficoltà, dove potevano andare a fare la spesa? Ecco che allora il sindaco Vittoria Calò si è subito attivato: ha organizzato velocemente un servizio di volontariato, guidato da lei stessa. In pratica il sindaco e i suoi volontari hanno cominciato a portare la spesa a domicilio a chi era in difficoltà.

Il sindaco ha spiegato che a causa dell’aumento dei contagi, hanno deciso di attivare questa linea diretta per aiutare chi fosse in difficoltà. E finora hanno ricevuto già una ventina di richieste.